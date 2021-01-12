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Беларусы в 2020 году снова стали скупать валюту - за год купили более $10 млрд

12.01.2021 11:59 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларусы в декабре активизировали покупку иностранной валюты. За месяц население приобрело 1,018 млрд долларов, свидетельствует статистика Нацбанка.

Это третий результат за прошлый год. Активнее беларусы скупали валюту только в марте (1,021 млрд) и августе (1,221 млрд), пишет reform.by

В целом за год население купило валюты на 10,22 млрд долларов, а продало на 8,25 млрд долларов, став чистым покупателем в размере почти 1,97 млрд долларов.

Банки за год купили валюты на 42,19 млрд долларов, а продали на 42,9 млрд. Они выступили чистыми продавцами в размере 714,4 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — нерезиденты в 2020 году купили 263,6 млн долларов, а продали 860,3 млн долларов. Они также были чистыми продавцами в размере 596,7 млн долларов.

Субъекты хозяйствования — резиденты купили за прошлый года 23,14 млрд долларов, а продали 22,16 млрд долларов. Как и население, они были чистыми покупателями валюты в размере 977,9 млн долларов.

Обороты рынка валюты в 2020 году составили 83,17 млрд долларов. Баланс сложился в сторону спроса: покупка валюты превысила продажу на 1,636 млрд долларов.

В декабре оборот рынка составил 7,76 млрд долларов.

Население выступило покупателем валюты. На чистой основе за последний месяц года беларусы купили 178,9 млн долларов. Как уже говорилось, покупка населением валюты составила в декабре 1,018 млрд долларов, а продажа — 788 млн долларов.

Банки в декабре купили валюты на 3,97 млрд долларов, а продали на 4 млрд. Они стали чистыми продавцами в размере 33 млн долларов.

Субъекты-нерезиденты купили за декабрь 21,5 млн долларов, а продали 72 млн долларов, обеспечив чистую продажу в размере 50,5 млн долларов.

Субъекты-резиденты в декабре купили валюты на 2,24 млрд долларов, а продали на 2,2 млрд долларов. Они были чистыми покупателями в размере 31,5 млн долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусы в декабре активизировали покупку иностранной валюты. За месяц население приобрело 1,018 млрд долларов, свидетельствует статистика Нацбанка.
 
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