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Новый флагман Xiaomi с мощнейшим процессором окажется вдвое дешевле Galaxy S21

12.01.2021 12:03 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бренд Redmi компании Xiaomi готовится к анонсу нового топового смартфона — Redmi K40. Издание PhoneArena со ссылкой на пост топ-менеджера бренда в китайской соцсети Weibo раскрыло основные особенности аппарата, а также его предполагаемую цену.


Точно известно, что Redmi K40 будет базироваться на топовом процессоре Qualcomm Snapdragon 888 (5-нм техпроцесс). В активе девайса окажется встроенный аккумулятор на 4000 мАч и «самый дорогой экран». Подробностей про дисплей в посте нет, но можно предположить, что панель сможет работать на частоте не менее 120 Гц.

По пока неподтвержденной информации, девайс также сможет похвастаться поддержкой 33-ваттной проводной зарядки, четырьмя основными камерами, а также наличием 3,5-мм разъема для наушников. Фронтальная камера якобы разместится в вырезе в форме буквы «О» в верхней части экрана.

В посте топ-менеджер бренда также заявил: в Китае устройство будет продаваться по цене от 465 долларов. В PhoneArena пишут: в других странах стоимость смартфона может оказаться выше, но так или иначе, Redmi K40 станет одним из самых доступных флагманов на Android первой половины года. Для сравнения: предполагаемая цена Samsung Galaxy S21, одна из версий которого обзаведется таким же процессором, составит 899 долларов.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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Об этом сообщает PhoneArena со ссылкой на пост в китайской соцсети одного из топ-менеджеров компании.
 
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