Пять этажей, лифт, зимний сад и скандальное прошлое. Продается один из самых больших домов в стране

Источник материала: Tut.by

Один из самых больших коттеджей в стране выставлен на продажу через АН «Центральное». Этот огромный особняк в Зацени на две тысячи «квадратов» на участке в сосновом лесу в границах МКАД известен не только своими размерами — он фигурировал сразу в нескольких уголовных делах, связанных с серьезными преступлениями, в том числе в «деле о педофилах».

Что за коттедж?

Дом находится на окраине Зацени в черте МКАД. Построен прямо в лесу, на участке в 25 соток. Место считается элитным, здесь строились бизнесмены, чиновники, спортсмены и дипломаты.



Фото: Realt.by

Строительство коттеджа началось в 2004 году, но, как это часто бывает с «дворцами», ремонт еще не завершен. Площадь застройки — более 2 тысяч квадратных метров (жилая часть — 1 тысяча «квадратов»). В коттедже 5 этажей, есть даже лифт.



Фото: Realt.by

Помимо жилых и подсобных помещений в доме два гаража, две сауны, тренажерный зал, комната водных процедур, комната хобби, китайский пруд, зимний сад, на каждом уровне гостиная с камином. Все коммуникации введены в дом: электроснабжение и газоснабжение централизованные, водоснабжение из артезианской скважины, канализация местная 30 м³, индивидуальные отопительные устройства.



Фото: Realt.by

В 2011 году на участке появилась четырехэтажная «пристройка», которая даст фору многим соседским домам. Площадь пристройки — 1346 квадратных метров. Здание также выполнено из красного кирпича. В доме гараж на два авто, бассейн, три сауны, комната отдыха, массажная, порядка 7 спален, несколько гостиных и прочие помещения.

Стоимость коттеджа указана как «договорная».

История дома

Владелец коттеджа — Вячеслав Давыдович. С начала 2000-х официально является безработным. Детдомовец, юрист, психолог. Работал в милиции, затем — в кадровом подразделении Администрации президента. В 2014 году суд Центрального района Минска признал Вячеслава Давыдовича виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (Предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере) и приговорил к четырем годам лишения свободы. Пока он отбывал наказание, в отношении Давыдовича стали расследовать еще одно уголовное дело — «иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Процесс проходил за закрытыми дверями. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, зачли срок за предыдущую судимость, и в 2018 году Давыдович освободился.

В сентябре 2019 года была попытка организовать на первом этаже детскую школу танцев, но из этого ничего не вышло.