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Пять этажей, лифт, зимний сад и скандальное прошлое. Продается один из самых больших домов в стране
Источник материала: Tut.by
Один из самых больших коттеджей в стране выставлен на
Что за коттедж?
Дом находится на окраине Зацени в черте МКАД. Построен прямо в лесу, на участке в 25 соток. Место считается элитным, здесь строились бизнесмены, чиновники, спортсмены и дипломаты.
Строительство коттеджа началось в 2004 году, но, как это часто бывает с «дворцами», ремонт еще не завершен. Площадь застройки — более 2 тысяч квадратных метров (жилая часть — 1 тысяча «квадратов»). В коттедже 5 этажей, есть даже лифт.
Помимо жилых и подсобных помещений в доме два гаража, две сауны, тренажерный зал, комната водных процедур, комната хобби, китайский пруд, зимний сад, на каждом уровне гостиная с камином. Все коммуникации введены в дом: электроснабжение и газоснабжение централизованные, водоснабжение из артезианской скважины, канализация местная 30 м³, индивидуальные отопительные устройства.
В 2011 году на участке появилась четырехэтажная «пристройка», которая даст фору многим соседским домам. Площадь пристройки — 1346 квадратных метров. Здание также выполнено из красного кирпича. В доме гараж на два авто, бассейн, три сауны, комната отдыха, массажная, порядка 7 спален, несколько гостиных и прочие помещения.
Стоимость коттеджа указана как «договорная».
История дома
Владелец коттеджа — Вячеслав Давыдович. С начала 2000-х официально является безработным. Детдомовец, юрист, психолог. Работал в милиции, затем — в кадровом подразделении Администрации президента. В 2014 году суд Центрального района Минска признал Вячеслава Давыдовича виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (Предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере) и приговорил к четырем годам лишения свободы. Пока он отбывал наказание, в отношении Давыдовича стали расследовать еще
В сентябре 2019 года была
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Продается один самых больших домов в стране. Он связан со скандальной историей.
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