ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пять этажей, лифт, зимний сад и скандальное прошлое. Продается один из самых больших домов в стране

12.01.2021 12:03 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Один из самых больших коттеджей в стране выставлен на продажу через АН «Центральное». Этот огромный особняк в Зацени на две тысячи «квадратов» на участке в сосновом лесу в границах МКАД известен не только своими размерами — он фигурировал сразу в нескольких уголовных делах, связанных с серьезными преступлениями, в том числе в «деле о педофилах».

Что за коттедж?

Дом находится на окраине Зацени в черте МКАД. Построен прямо в лесу, на участке в 25 соток. Место считается элитным, здесь строились бизнесмены, чиновники, спортсмены и дипломаты.


Фото: Realt.by

Строительство коттеджа началось в 2004 году, но, как это часто бывает с «дворцами», ремонт еще не завершен. Площадь застройки — более 2 тысяч квадратных метров (жилая часть — 1 тысяча «квадратов»). В коттедже 5 этажей, есть даже лифт.


Фото: Realt.by

Помимо жилых и подсобных помещений в доме два гаража, две сауны, тренажерный зал, комната водных процедур, комната хобби, китайский пруд, зимний сад, на каждом уровне гостиная с камином. Все коммуникации введены в дом: электроснабжение и газоснабжение централизованные, водоснабжение из артезианской скважины, канализация местная 30 м³, индивидуальные отопительные устройства.


Фото: Realt.by

В 2011 году на участке появилась четырехэтажная «пристройка», которая даст фору многим соседским домам. Площадь пристройки — 1346 квадратных метров. Здание также выполнено из красного кирпича. В доме гараж на два авто, бассейн, три сауны, комната отдыха, массажная, порядка 7 спален, несколько гостиных и прочие помещения.

Стоимость коттеджа указана как «договорная».

История дома

Владелец коттеджа — Вячеслав Давыдович. С начала 2000-х официально является безработным. Детдомовец, юрист, психолог. Работал в милиции, затем — в кадровом подразделении Администрации президента. В 2014 году суд Центрального района Минска признал Вячеслава Давыдовича виновным по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса (Предпринимательская деятельность без регистрации с получением дохода в особо крупном размере) и приговорил к четырем годам лишения свободы. Пока он отбывал наказание, в отношении Давыдовича стали расследовать еще одно уголовное дело — «иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста». Процесс проходил за закрытыми дверями. Мужчину приговорили к пяти годам лишения свободы, зачли срок за предыдущую судимость, и в 2018 году Давыдович освободился.

В сентябре 2019 года была попытка организовать на первом этаже детскую школу танцев, но из этого ничего не вышло.

Читайте также

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продается один самых больших домов в стране. Он связан со скандальной историей.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Скоро начнется суд». Дело журналисток «Белсата» уже в прокуратуре
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by