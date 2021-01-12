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Лукашенко готовит для Путина принципиальные вопросы

12.01.2021 12:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

На сегодняшней встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком Александр Лукашенко распорядился подготовить перечень принципиальных вопросов для российских партнеров.

Лукашенко готовит для Путина принципиальные вопросы

«Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации. Чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которых мы достигли в Сочи по кооперации и по продажам», — приводит слова Лукашенко «Пул первого».

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На сегодняшней встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком Александр Лукашенко распорядился подготовить перечень...
 
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