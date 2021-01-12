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Лукашенко готовит для Путина принципиальные вопросы
Источник материала: Навiны
На сегодняшней встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком Александр Лукашенко распорядился подготовить перечень принципиальных вопросов для российских партнеров.
«Я хочу несколько принципиальных вопросов сформулировать для руководства Российской Федерации. Чтобы мы могли при очередной встрече и в правительстве, и на уровне президентов обсудить, как выполняются решения двух президентов, которых мы достигли в Сочи по кооперации и по продажам», — приводит слова Лукашенко «Пул первого».
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На сегодняшней встрече с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком Александр Лукашенко распорядился подготовить перечень...
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