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Что будет с роумингом между Беларусью и Россией в 2021 году
Источник материала: Навiны
Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Беларусью и Россией будут действовать до конца 2021 года. Они предоставляются клиентам мобильных операторов в тестовом режиме.
Эксперимент действует с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме. Стоимость минуты разговора снижена с 30 до 1,5 цента.
Данную информацию уже подтвердил ряд операторов, работающих в РФ (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2), пишет
Напомним, ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин заявлял, что
Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства
Как ранее
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Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Беларусью и Россией будут действовать до конца 2021 года. Они предоставляются клиентам мобильных операторов в...
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