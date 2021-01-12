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Что будет с роумингом между Беларусью и Россией в 2021 году

12.01.2021 12:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Беларусью и Россией будут действовать до конца 2021 года. Они предоставляются клиентам мобильных операторов в тестовом режиме.

 

Что будет с роумингом между Беларусью и Россией в 2021 году
Фото pixabay.com
Эксперимент действует с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме. Стоимость минуты разговора снижена с 30 до 1,5 цента.

Данную информацию уже подтвердил ряд операторов, работающих в РФ (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2), пишет inc-news.ru.

Напомним, ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин заявлял, что тема роуминга между двумя странами будет закрыта в начале 2020-го.

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил, что это возможно и бывший посол РФ в Беларуси Александр Суриков.

Как ранее заявлял министр связи и информатизации Беларуси Сергей Попков, вопрос отмены роуминга между Беларусью и Россией требует основательной проработки регулирующими органами и операторами сотовой электросвязи.

 
 
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Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Беларусью и Россией будут действовать до конца 2021 года. Они предоставляются клиентам мобильных операторов в...
 
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