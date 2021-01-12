Что будет с роумингом между Беларусью и Россией в 2021 году

Сниженные тарифы на мобильную связь в роуминге между Беларусью и Россией будут действовать до конца 2021 года. Они предоставляются клиентам мобильных операторов в тестовом режиме.



Фото pixabay.com Эксперимент действует с 1 ноября 2020 года в тестовом режиме. Стоимость минуты разговора снижена с 30 до 1,5 цента.

Данную информацию уже подтвердил ряд операторов, работающих в РФ (МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2), пишет inc-news.ru .

Напомним, ранее заместитель главы Федеральной антимонопольной службы РФ Анатолий Голомолзин заявлял, что тема роуминга между двумя странами будет закрыта в начале 2020-го .

Этот вопрос не сходит с повестки дня уже несколько лет. С предложением отменить роуминг внутри Союзного государства выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Не исключил , что это возможно и бывший посол РФ в Беларуси Александр Суриков.