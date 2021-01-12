Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

«Пару-тройку предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции Запада. Юрий Викторович, задача правительству: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но тем не менее свои предприятия, вот типа МЗКТ, «Амкодор» и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать», - сказал он.

«Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», - заявил он.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко потребовал дать Западу «симметричный ответ» на их «бандитские» санкции Не надо бояться, надо уже им показывать зубы.

Эта тема обсуждалась 12 января на встречес вице-премьероми министром промышленностиЛукашенко назвал западные санкции «бандитскими» и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ.Лукашенко отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.Накануне Лукашенко такжеуправляющего своими делами. Именно по этой структуре, а также по ряду предприятий оборонного комплекса Беларуси, был в декабре 2020 года нанесен основной санкционный удар.