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Лукашенко потребовал дать Западу «симметричный ответ» на их «бандитские» санкции

12.01.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко потребовал дать Западу «симметричный ответ» на их «бандитские» санкции
Фото: president.gov.by
Что бы ни утверждали белорусские пропагандисты, но введенные в отношении ряда белорусских предприятий санкции со стороны Европейского Союза сильно озаботили официальный Минск.

Эта тема обсуждалась 12 января на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Лукашенко назвал западные санкции «бандитскими» и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ.

«Пару-тройку предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции Запада. Юрий Викторович, задача правительству: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но тем не менее свои предприятия, вот типа МЗКТ, «Амкодор» и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать», - сказал он.


Лукашенко отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.

«Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», - заявил он.


Накануне Лукашенко также принял с докладом управляющего своими делами Виктора Шеймана. Именно по этой структуре, а также по ряду предприятий оборонного комплекса Беларуси, был в декабре 2020 года нанесен основной санкционный удар.
 
Теги: Минск
 
 
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