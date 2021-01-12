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Лукашенко потребовал дать Западу «симметричный ответ» на их «бандитские» санкции
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Эта тема обсуждалась 12 января на встрече Александра Лукашенко с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.
Лукашенко назвал западные санкции «бандитскими» и поручил на уровне правительства выработать симметричный ответ.
«Пару-тройку предприятий наших попали под так называемые бандитские санкции Запада. Юрий Викторович, задача правительству: мы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции. Мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать. Если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить. Не надо бояться, надо уже им показывать зубы. Но тем не менее свои предприятия, вот типа МЗКТ, «Амкодор» и так далее, еще там одно-два, мы должны их поддержать», - сказал он.
Лукашенко отметил, что в Беларуси работают несколько тысяч иностранных предприятий - мелкие, средние, крупные.
«Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить», - заявил он.
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Не надо бояться, надо уже им показывать зубы.
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