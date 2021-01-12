Источник материала: UDF



Фото: president.gov.by

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко снова вызвал к себе Шеймана Шейман доложил Лукашенко об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году.

принял 11 января с докладом Управляющего делами президентаКак информирует пресс-служба официального главы Беларуси, Шейман также доложил Лукашенко об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году.Он назвал итоги работы «неплохими»: выручка от реализации продукции составила Br2,6 млрд (рост более чем на 140%). Хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство - во всех этих отраслях выросли объемы производства. Более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание.Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около $150 млн.