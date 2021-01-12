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Лукашенко снова вызвал к себе Шеймана

12.01.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко снова вызвал к себе Шеймана
Фото: president.gov.by
Обсуждали подготовку к Всебелорусскому народному собранию и новые направления работы.

Александр Лукашенко принял 11 января с докладом Управляющего делами президента Виктора Шеймана.

Как информирует пресс-служба официального главы Беларуси, Шейман также доложил Лукашенко об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году.

Он назвал итоги работы «неплохими»: выручка от реализации продукции составила Br2,6 млрд (рост более чем на 140%). Хорошо сработали сельское хозяйство, промышленность, строительство - во всех этих отраслях выросли объемы производства. Более скромные результаты в связи с пандемией показали гостиничное дело, туристическая отрасль, общественное питание.

Что касается внешней торговли, положительное сальдо составило около $150 млн.
 
 
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Шейман доложил Лукашенко об итогах работы предприятий системы Управления делами в 2020 году.
 
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