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Беларусы в 2020 году снова стали скупать валюту - за год купили более $10 млрд

12.01.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Беларусы в 2020 году снова стали скупать валюту - за год купили более млрд
Фото: Viacheslav Bublyk / unsplash.com
Беларусы в декабре активизировали покупку иностранной валюты. За месяц население приобрело 1,018 млрд долларов, свидетельствует статистика Нацбанка.

Это третий результат за прошлый год. Активнее беларусы скупали валюту только в марте (1,021 млрд) и августе (1,221 млрд), пишет reform.by.

В целом за год население купило валюты на 10,22 млрд долларов, а продало на 8,25 млрд долларов, став чистым покупателем в размере почти 1,97 млрд долларов.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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В целом за год население купило валюты на 10,22 млрд долларов.
 
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