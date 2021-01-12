|
Беларусы в 2020 году снова стали скупать валюту - за год купили более $10 млрд
Источник материала: UDF
Фото: Viacheslav Bublyk / unsplash.com
Это третий результат за прошлый год. Активнее беларусы скупали валюту только в марте (1,021 млрд) и августе (1,221 млрд), пишет
В целом за год население купило валюты на 10,22 млрд долларов, а продало на 8,25 млрд долларов, став чистым покупателем в размере почти 1,97 млрд долларов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В целом за год население купило валюты на 10,22 млрд долларов.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)