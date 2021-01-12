Бородач: предлагал ввести батальон и решить вопрос с импичментом Лукашенко

Источник материала: UDF

«Председателю Конституционного судапредъявили пикантный компромат, и он пропал на трое суток. Я предлагал председателю ВСввести батальон и решить этот вопрос проще, но он хотел это сделать согласно закона», — рассказал Бородач в эфире