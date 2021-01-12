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Бородач: предлагал ввести батальон и решить вопрос с импичментом Лукашенко

12.01.2021 12:37 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Бородач: предлагал ввести батальон и решить вопрос с импичментом Лукашенко
Первое Всебелорусское собрание, которое созвали, чтобы поддержать конституционную реформу Лукашенко / из архива БЕЛТА
Бывший командир спецназа, а ныне политэмигрант Владимир Бородач рассказал, что в 1996 году предлагал спикеру Верховного Совета 13-го созыва Семену Шарецкому силовой способ решения политического кризиса в Беларуси. Парламент тогда начал процедуру импичмента, а Александр Лукашенко в свою очередь инициировал проведение референдума по изменению Конституции. Его цель была перераспределить власть —усилить полномочия президента.

Владимир Бородач вспоминает, как вместе с экс-главой МВД Юрием Захаренко отнес в Конституционный суд документы для принятия решения о начале процедуры импичмента, но заседание суда так и не состоялось.

«Председателю Конституционного суда Валерию Тихине предъявили пикантный компромат, и он пропал на трое суток. Я предлагал председателю ВС Шарецкому ввести батальон и решить этот вопрос проще, но он хотел это сделать согласно закона», — рассказал Бородач в эфире Радио Свобода.


Импичмент тогда провалился, напомнил он: «начался захват власти в стране: разгон Верховного Совета и изменение Конституции».

Политический кризис в Беларуси в 1996 году разрешился с участием российских чиновников. Они прилетели в Минск для посредничества в переговорах между Лукашенко и Шарецким. Однако достигнутые на той встречи договоренности были сорваны: итоги референдума стали законом, хотя договаривались, что они будут носить рекомендательный характер.

Фамилия Бородача упоминалась на недавно опубликованной записи. Утверждалось, что это разговор сотрудников КГБ об устранении оппонентов власти. По словам Бородача, он не может утверждать, что один из участников этого обсуждения тогдашний глава КГБ Вадим Зайцев, но это может быть запись какого-то руководителя в кабинете КГБ. И «если связать эту запись, факты, которые были до этого разговора и после, то все совпадает», говорит он.
 
Теги: Минск
 
 
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