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Бородач: предлагал ввести батальон и решить вопрос с импичментом Лукашенко
Источник материала: UDF
Первое Всебелорусское собрание, которое созвали, чтобы поддержать конституционную реформу Лукашенко / из архива БЕЛТА
Владимир Бородач вспоминает, как вместе с экс-главой МВД Юрием Захаренко отнес в Конституционный суд документы для принятия решения о начале процедуры импичмента, но заседание суда так и не состоялось.
«Председателю Конституционного суда Валерию Тихине предъявили пикантный компромат, и он пропал на трое суток. Я предлагал председателю ВС Шарецкому ввести батальон и решить этот вопрос проще, но он хотел это сделать согласно закона», — рассказал Бородач в эфире
Импичмент тогда провалился, напомнил он: «начался захват власти в стране: разгон Верховного Совета и изменение Конституции».
Политический кризис в Беларуси в 1996 году разрешился с участием российских чиновников. Они прилетели в Минск для посредничества в переговорах между Лукашенко и Шарецким. Однако достигнутые на той встречи договоренности были сорваны: итоги референдума стали законом, хотя договаривались, что они будут носить рекомендательный характер.
Фамилия Бородача упоминалась на недавно опубликованной записи. Утверждалось, что это разговор сотрудников КГБ об устранении оппонентов власти. По словам Бородача, он не может утверждать, что один из участников этого обсуждения тогдашний глава КГБ Вадим Зайцев, но это может быть запись какого-то руководителя в кабинете КГБ. И «если связать эту запись, факты, которые были до этого разговора и после, то все совпадает», говорит он.
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Импичмент тогда провалился.
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