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Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок

12.01.2021 12:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Восемь человек, в том числе ребенок, стали жертвами пожара в российском Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один подросток с многочисленными ожогами находится в больнице.

Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок

Сильное возгорание произошло в жилом многоэтажном доме. На место прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. Из здания эвакуировали 90 человек. По словам жильцов, они проснулись от задымления.

Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок

Среди вероятных причин пожара – неосторожное обращение с огнем либо проблемы с проводкой.

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Новости России. Восемь человек, в том числе ребенок, стали жертвами пожара в российском Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один...
 
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