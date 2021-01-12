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Восемь человек погибли при пожаре в Екатеринбурге. Среди жертв – ребёнок
Источник материала: СТВ
Новости России. Восемь человек, в том числе ребенок, стали жертвами пожара в российском Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один подросток с многочисленными ожогами находится в больнице.
Сильное возгорание произошло в жилом многоэтажном доме. На место прибыли пожарные и несколько машин скорой помощи. Из здания эвакуировали 90 человек. По словам жильцов, они проснулись от задымления.
Среди вероятных причин пожара – неосторожное обращение с огнем либо проблемы с проводкой.
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Новости России. Восемь человек, в том числе ребенок, стали жертвами пожара в российском Екатеринбурге, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Еще один...
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