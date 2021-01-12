Трагедия в Екатеринбурге: пожар унес жизни восьми человек - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, очаг был в квартире на втором этаже. Из-за пожара в подъезде образовалось плотное задымление по всем этажам. Спасатели эвакуировали 90 человек, в тушении были задействованы 30 человек и девять единиц спецтехники.

"Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели", - рассказал житель четвертого этажа загоревшегося дома.

Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке, остальные пятеро - жители верхних этажей - отравились продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точная причина пожара будет названа после проведения экспертизы. По факту происшествия СК возбудил дело причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.