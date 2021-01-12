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Трагедия в Екатеринбурге: пожар унес жизни восьми человек - видео
12.01.2021 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, очаг был в квартире на втором этаже. Из-за пожара в подъезде образовалось плотное задымление по всем этажам. Спасатели эвакуировали 90 человек, в тушении были задействованы 30 человек и девять единиц спецтехники.
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"Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели", - рассказал житель четвертого этажа загоревшегося дома.
Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке, остальные пятеро - жители верхних этажей - отравились продуктами горения.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точная причина пожара будет названа после проведения экспертизы. По факту происшествия СК возбудил дело причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.
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Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре в Екатеринбурге. Трагедия произошла в девятиэтажном жилом доме в ночь на 12 января. Смотрите на видео, как...
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