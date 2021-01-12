ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Трагедия в Екатеринбурге: пожар унес жизни восьми человек - видео

12.01.2021 12:49 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Пожар в многоквартирном жилом доме в Екатеринбурга произошел в ночь на 12 января. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров, очаг был в квартире на втором этаже. Из-за пожара в подъезде образовалось плотное задымление по всем этажам. Спасатели эвакуировали 90 человек, в тушении были задействованы 30 человек и девять единиц спецтехники.

© Photo : ГУ МЧС РФ по Свердловской области
Пожар в доме в Екатеринбурге – погибли 8 человек, в том числе ребенок

"Пожарные достаточно быстро приехали. Потом начали ходить по подъезду, вытаскивать людей. К нам постучали, я открыл дверь, нас вывели", - рассказал житель четвертого этажа загоревшегося дома.

Предположительно, в квартире, где произошло возгорание, умер один человек, еще двое погибли на лестничной клетке, остальные пятеро - жители верхних этажей - отравились продуктами горения.

По предварительным данным, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем. Точная причина пожара будет названа после проведения экспертизы. По факту происшествия СК возбудил дело причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Восемь человек, включая ребенка, погибли при пожаре в Екатеринбурге. Трагедия произошла в девятиэтажном жилом доме в ночь на 12 января. Смотрите на видео, как...
 
Новости дня
Новости разные
 
"Видите пьющих чай? Задерживайте!" В сеть слили новую запись из Фрунзенского РУВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by