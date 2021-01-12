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Отсель грозить мы будем миру: Лукашенко готовит симметричный ответ на "бандитские санкции"
Источник материала: Партизан
Александр Лукашенко сегодня принял с докладами во Дворце Независимости вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика и поручил выработать ответные меры на санкции, введенные в отношении Беларуси.
По его словам, в Беларуси работают тысячи зарубежных предприятий.
"Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - отметил президент.
"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы", - цитирует слова главы государства Telegram-канал "Пул Первого".
При этом Александр Лукашенко выразил уверенность, что "свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать".
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Александр Лукашенко сегодня принял с докладами во Дворце Независимости вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика и поручил...
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