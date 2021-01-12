























По его словам, в Беларуси работают тысячи зарубежных предприятий.





"Они должны понимать. У нас хорошо с ними - хорошо этим предприятиям, если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить", - отметил президент.





"Не надо бояться, надо уже им показывать зубы", - цитирует слова главы государства Telegram-канал "Пул Первого".





При этом Александр Лукашенко выразил уверенность, что "свои предприятия, типа МЗКТ, "Амкодор", еще там одно-два, мы должны их поддержать. Каким образом, я хотел бы послушать".



















