Латушко: А господина Фазеля пригласили на ночную охоту за ленточками и мирными беларусами?

"Суть визита Рене Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами о «спорте вне политики» ни пытались прикрывать подковерную сделку.





Единственное, что остается неизвестным: пригласили ли господина Фазеля на популярное у председателя федерации хоккея Беларуси развлечение – ночную охоту за ленточками и мирными беларусами?





Право испортить свою репутацию на закате карьеры остается за господином Фазелем. Но предупреждаем: если этот визит все-таки выльется в недочемпионат, то играть придется против очень многочисленной команды – команды гордого беларуского народа.





Несмотря на аресты и репрессии, на которые вы закрываете глаза, наша команда будет самой сильной,так как мы на стороне Добра.





написал Латушко в своем телеграме. Готовьтесь к поражению, господин Фазель", -Латушко в своем телеграме.







