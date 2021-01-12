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Латушко: А господина Фазеля пригласили на ночную охоту за ленточками и мирными беларусами?

12.01.2021 12:51 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал визит в Минск президента IIHF Рене Фазеля.

"Суть визита Рене Фазеля остается позорно очевидной, какими бы красивыми словами о «спорте вне политики» ни пытались прикрывать подковерную сделку.

Единственное, что остается неизвестным: пригласили ли господина Фазеля на популярное у председателя федерации хоккея Беларуси развлечение – ночную охоту за ленточками и мирными беларусами?

Право испортить свою репутацию на закате карьеры остается за господином Фазелем. Но предупреждаем: если этот визит все-таки выльется в недочемпионат, то играть придется против очень многочисленной команды – команды гордого беларуского народа. 

Несмотря на аресты и репрессии, на которые вы закрываете глаза, наша команда будет самой сильной,так как мы на стороне Добра.

Готовьтесь к поражению, господин Фазель", - написал Латушко в своем телеграме.
 
Теги: Минск
 
 
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Руководитель Национального антикризисного управления Павел Латушко прокомментировал визит в Минск президента IIHF Рене Фазеля.
 
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