"Силовики в звукоусилители говорили идти работать". Работники "Гродно Азота" оспаривают увольнение через суд

Белсат. Среди них стачкомовцы, те, кто хотел присоединиться к забастовке 26 октября. Согласно иску, некоторых из них не могли уволить без согласия профсоюза, однако наниматель уволил всех за прогулы, даже когда работник официально был на больничном или в отпуске, передает





26 октября, когда Светлана Тихановская призвала к общенациональной забастовке, часть азотовцев решила откликнуться. В этот день около 150 работников собрались на проходной завода, чтобы поддержать забастовку.





Но приехали силовики: задержали 32 человека, часть работников дубинками загнали на работу. После этого некоторые азотовцы написали заявления об участии в стачке. Позже все они были уволены.





Дело рассматривает судья Сергей Слащев. Он внимательно выслушал каждого выступающего, дал советы, как доработать иски. «Законность увольнения должен доказывать наниматель», – отметил судья.





Защищает азотовцев юрист из Независимого профсоюза, в который массово начали переходить работники предприятия после августовских событий.





Основная претензия по большинству исков – нарушение процедуры увольнения. Каждый из азотовцев рассказал свою историю.





«Меня уволили за отсутствие на работе более чем три часа. Когда 26 октября силовики с оружием загоняли нас на работу, на проходной угрожали людям, я потребовал объяснений от руководства, в том числе –обеспечения нашей безопасности. Ходить под дулом на работу – это неуважение к самому себе, я не могу как взрослый человек себя так унижать», – объяснил Юрий Борис свое решение перестать ходить на работу.





Его коллега Вадим Венский также рассказал о событиях 26 октября:





«В этот день я боялся идти после работы домой, так как утром силовики жестко задерживали коллег, а после этого рядом с предприятием дежурила военная машина. Я так и не понял, за что меня уволили. Якобы за нарушение трудовой дисциплины, но не объясняется, что такое я нарушил. Хотел бы узнать, чтобы потом было что детям рассказать».





Алексей Сидор рассказал, что пришел на работу 27 октября и увидел, что рабочее место не соответствует правилам безопасности – там была загазованность.





«Я попросил начальство обеспечить нормальные условия труда. Я не отказывался работать, но отказывался приступать к работе в таких условиях. Начальник отказался даже включить прибор, чтобы замерить уровень загазованности на рабочем месте. Однако нашли человека, который был готов работать и так. На меня вызвали охрану и вывели с предприятия. Уволили за прогул 28 октября, хотя я официально пошел на больничный», – рассказывает Алексей.





Среди уволенных азотовцев выделяется женщина, аппаратчица 5 разряда Евгения Кузикевич. Во время слушаний она зарисовывает в блокноте всех участников процесса.





8 октября она написала заявление о присоединении к стачке и ушла с работы. 30 октября получила заказное письмо, что ее уволили за прогул, и она должна забрать свою трудовую книжку. Однако она не считает, что это был прогул.





— На работе я не чувствовала себя в безопасности. 26 октября я приехала на завод и хотела попасть в поликлинику, так как вывихнула ногу. Но вместо этого меня задержал ОМОН, завезли в РОВД и составили на меня протокол об участии в несанкционированном массовом мероприятии. После этого я написала заявление, что не буду работать под принуждением и считаю такую ситуацию неприемлемой.





— Почему вы говорите о принуждении к работе? – спросил судья.





— Силовики в звукоусилители говорили нам всем идти работать. Это ужас, который трудно описать. После произошедшего 26-го на проходной завода, нужно к психологу обращаться, – ответила женщина.





Андрей Погерило и Сергей Шелест были уволены 28 октября за отсутствие на работе 1-7 октября, хотя в это время они вместе были «на сутках». Рабочие получили по 10 суток за то, что в сентябре залезли на телевизионную вышку и вывесили на ней бело-красно-белый флаг.





— Что, на самый верх залезли? – удивленно спросил судья.





— Нет, где-то до середины, – ответил Андрей Погерило.





Они имели справку, что были все это время в изоляторе, администрация завода это знала и принимала за вескую причину. Но после событий 26 октября время в изоляторе приравняли к прогулам – рабочих уволили.





— При этом мне насчитали 7 прогулов, но из этих семи дней половина были выходными, – объясняет Сергей Шелест.





Азотовца Артура Богуша уволили в то время, когда он был в отпуске. Причина: отказ от работы.





Его коллегу Алексея Дорогого уволили, когда он был на выходном. Причина: нанесение ущерба предприятию. Что за ущерб – не уточняется.





Такие формулировки вызвали легкий смех в зале суда.





В заявлении значатся имена и других уволенных азотовцев: это Дмитрий Барабан, Владимир Журавко, Дмитрий Клыков, Михаил Рачинский, Евгений Хмелевский.





Судебное заседание по этому делу состоится 18 января.