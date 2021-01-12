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Умер герой Беларуси митрополит Филарет

12.01.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В возрасте 85 лет ушел из жизни герпой Беларуси почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет.

Умер герой Беларуси митрополит Филарет

 

21 декабря в экзархате журналистам сообщили, что у митрополита Филарета диагностирован COVID-19.

«Архипастырь находится под наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медперсонала, — отмечали в БПЦ. — Состояние здоровья владыки оценивается медиками как удовлетворительное».

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве в семье служащих. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1961 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1959 году пострижен в монашество.

В октябре 1978 года назначен митрополитом Минским и Белорусским, а также патриаршим экзархом Западной Европы, в октябре 1989 года — митрополитом Минским и Гродненским, патриаршим экзархом Белорусским, в феврале 1992 года — митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Беларуси.

25 декабря 2013 года Священный синод Русской православной церкви удовлетворил прошение митрополита Филарета «о почислении его на покой» в связи с достижением 75-летнего возраста. Его назначили почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив право участия в работе Священного синода и протокольное место на богослужениях и в официальных церемониях.

1 марта 2006 года Александр Лукашенко присвоил ему звание Героя Беларуси («За многолетний личный вклад в духовное возрождение белорусского народа, укрепление дружбы и братских связей между народами, развитие межконфессионального диалога»).

Также владыка награжден и другими государственными наградами: орден Отечества III степени, орден Дружбы народов, орден Почета, орден Франциска Скорины, медаль Франциска Скорины.

 
 
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В возрасте 85 лет ушел из жизни герпой Беларуси почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет.
 
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