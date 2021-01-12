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Соболенко вышла в финал Abu Dhabi Tennis Open

12.01.2021 13:13 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Десятая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал Abu Dhabi Tennis Open.

Соболенко вышла в финал Abu Dhabi Tennis Open

В полуфинале белоруска достаточно легко взяла верх над гречанкой Марию Саккари (22-я) — 6:3, 6:2.

В настоящее время проходит второй полуфинал, в котором Вероника Кудерметова из России (46-я) встречается с Мартой Костюк из Украины (99-я).

 
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Десятая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал Abu Dhabi Tennis Open.
 
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