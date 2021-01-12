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Соболенко вышла в финал Abu Dhabi Tennis Open
Источник материала: Навiны
Десятая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал Abu Dhabi Tennis Open.
В полуфинале белоруска достаточно легко взяла верх над гречанкой Марию Саккари (22-я) — 6:3, 6:2.
В настоящее время проходит второй полуфинал, в котором Вероника Кудерметова из России (46-я) встречается с Мартой Костюк из Украины (99-я).
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Десятая ракетка мира Арина Соболенко вышла в финал Abu Dhabi Tennis Open.
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