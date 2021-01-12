ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко собирается показать зубы за бандитские санкции Запада

12.01.2021 13:13 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Александр Лукашенко поручил правительству принять ответные меры на санкции Евросоюза в отношении некоторых белорусских предприятий. Об этом он заявил 12 января в Минске во время доклада вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.

Лукашенко собирается показать зубы за бандитские санкции Запада

«Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые «бандитские» санкции со стороны Запада. Задача правительства — вы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать», — поручил Лукашенко, отрывок выступления которого разместил телеграм-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, «если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить». «Не надо бояться, надо им уже показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия типа МЗКТ и «Амкодор» и так далее, еще одно-два — мы должны их поддержать», — сказал он.    

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко поручил правительству принять ответные меры на санкции Евросоюза в отношении некоторых белорусских предприятий.
 
Новости дня
Новости разные
 
Трагедия в Екатеринбурге: пожар унес жизни восьми человек - видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by