Лукашенко собирается показать зубы за бандитские санкции Запада

Александр Лукашенко поручил правительству принять ответные меры на санкции Евросоюза в отношении некоторых белорусских предприятий. Об этом он заявил 12 января в Минске во время доклада вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Петра Пархомчика.





«Пара-тройка наших предприятий попали под так называемые «бандитские» санкции со стороны Запада. Задача правительства — вы должны симметрично ответить на это. Они ввели против наших предприятий санкции, мы должны посмотреть, какие страны это сделали, и мы должны соответствующим образом отреагировать», — поручил Лукашенко, отрывок выступления которого разместил телеграм-канал «Пул первого».

По словам Лукашенко, «если они сделали шаги в неправильном направлении и начинают нас наклонять, мы должны симметрично ответить». «Не надо бояться, надо им уже показывать зубы. Но, тем не менее, свои предприятия типа МЗКТ и «Амкодор» и так далее, еще одно-два — мы должны их поддержать», — сказал он.

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