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В Украине протестуют против повышения цен на коммуналку

12.01.2021 13:15 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Украины. В Украине не утихают протесты против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущенные жители с плакатами уже несколько дней перекрывают дороги в нескольких областях страны.  

В Украине протестуют против повышения цен на коммуналку

Недовольство украинцев связано с новыми тарифами. Стоимость электричества и тепла выросла почти на 50 %, а на газ – на 14 %.

Дело в том, что после прекращения закупок газа в России Украине пришлось перейти на поставки по европейским ценам, что и привело к повышению цен.

Требуют возобновить работу и выплатить долги. В Украине бастуют шахтёры

В Украине протестуют против повышения цен на коммуналку

На дорогах из-за митингов пробки, междугородние автобусы вынуждены менять маршруты. Ожидается, что протесты будут только усиливаться. Особенно, когда Верховная рада вернется к работе.

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Новости Украины. В Украине не утихают протесты против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущенные...
 
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