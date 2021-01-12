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В Украине протестуют против повышения цен на коммуналку
Источник материала: СТВ
Новости Украины. В Украине не утихают протесты против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущенные жители с плакатами уже несколько дней перекрывают дороги в нескольких областях страны.
Дело в том, что после прекращения закупок газа в России Украине пришлось перейти на поставки по европейским ценам, что и привело к повышению цен.
На дорогах из-за митингов пробки, междугородние автобусы вынуждены менять маршруты. Ожидается, что протесты будут только усиливаться. Особенно, когда Верховная рада вернется к работе.
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Новости Украины. В Украине не утихают протесты против повышения цен на жилищно-коммунальные услуги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Возмущенные...
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