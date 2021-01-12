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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси Во главе БПЦ он пробыл 23 года.

Митрополитушел со своего поста в 2013 году, после него главой БПЦ стал митрополит Павел. Однако о возможности уйти он попросил синод еще в 2010 году, когда ему исполнилось 75 лет.Во главе БПЦ он пробыл 23 года.