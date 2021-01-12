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Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси
Источник материала: UDF
Фото с сайта church.by
Митрополит Филарет ушел со своего поста в 2013 году, после него главой БПЦ стал митрополит Павел. Однако о возможности уйти он попросил синод еще в 2010 году, когда ему исполнилось 75 лет.
Во главе БПЦ он пробыл 23 года.
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Во главе БПЦ он пробыл 23 года.
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