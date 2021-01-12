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Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси

12.01.2021 13:21 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси
Фото с сайта church.by
Высокопреосвященнейший митрополит Филарет, Почетный Патриарший экзарх всея Беларуси скончался, сообщает издание «Наша Ніва». Владыке было 85 лет.

Митрополит Филарет ушел со своего поста в 2013 году, после него главой БПЦ стал митрополит Павел. Однако о возможности уйти он попросил синод еще в 2010 году, когда ему исполнилось 75 лет.

Во главе БПЦ он пробыл 23 года.
 
 
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