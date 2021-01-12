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Лукашенко: «Эту болтовню рыночную надо заканчивать»
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
Особое внимание Александр Лукашенко акцентировал на необходимости иметь не просто прогнозы, а четкие планы производства и поставок соответствующей продукции.
«Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать, - подчеркнул он. - Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят».
По словам Юрия Назарова, в целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%.
«Мы 98% ожидали летом, но немножко подтянули», - цитирует чиновника агентство
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