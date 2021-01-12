Источник материала: UDF



Фото: БЕЛТА

«Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать, - подчеркнул он. - Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят».

БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко: «Эту болтовню рыночную надо заканчивать» Белорусский правитель снова отказывается от проведения реформ.

Особое вниманиеакцентировал на необходимости иметь не просто прогнозы, а четкие планы производства и поставок соответствующей продукции.По словам, в целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%.