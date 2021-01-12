﻿ Лукашенко: «Эту болтовню рыночную надо заканчивать». 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Лукашенко: «Эту болтовню рыночную надо заканчивать»

12.01.2021 13:21 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

Лукашенко: «Эту болтовню рыночную надо заканчивать»
Фото: БЕЛТА
Итоги и перспективы работы белорусской промышленности на ближайшую пятилетку обсуждались 12 января на встрече Александр Лукашенко принял с вице-премьером Юрием Назаровым и министром промышленности Петром Пархомчиком.

Особое внимание Александр Лукашенко акцентировал на необходимости иметь не просто прогнозы, а четкие планы производства и поставок соответствующей продукции.

«Эту болтовню так называемую рыночную надо заканчивать. Есть жесткий план. Если мы хотим выжить, то мы должны планы эти реализовать, - подчеркнул он. - Пускай нас критикуют, что мы ретрограды, консерваторы и так далее. Когда будут предприятия работать, человек будет иметь зарплату, и желательно хотя бы немножко выше, чем в прошлом году, тогда нас оценят».


По словам Юрия Назарова, в целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%.

«Мы 98% ожидали летом, но немножко подтянули», - цитирует чиновника агентство БЕЛТА.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусский правитель снова отказывается от проведения реформ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко собирается показать зубы за бандитские санкции Запада
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by