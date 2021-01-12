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Сильный снегопад на юге США: 150 тысяч домов в Техасе и Луизиане остались без электричества

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сильный снегопад на юге США: 150 тысяч домов в Техасе и Луизиане остались без электричества

Зима вступила в свои права и шокировала жителей США. На юге страны, где не привыкли к такому количеству снега, люди с трудом смогли выбраться из своих домов, снег буквально заблокировал выходы. 

Но некоторых это даже позабавило, на улице начались настоящие зимние развлечения. Но так оптимистично встречали стихию не все. Снегопад спровоцировал дорожные коллапсы, а из-за падающих под тяжестью снега деревьев – 150 тысяч домов в Техасе и Луизиане остались без электричества. В отдельных районах закрыты школы и госучреждения. А в Мадриде из-за снегопадов занятия в школах перенесли до 18 января. Но с завтрашнего дня уроки будут проходить удалённо.  Такие корректировки в учебный процесс внесло правительство из-за последствий снежной бури, которая накануне обрушилась на Мадрид. Его уже назвали самым мощным за 80 лет.  

 

 

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Зима вступила в свои права и шокировала жителей США. На юге страны, где не привыкли к такому количеству снега, люди с трудом смогли выбраться из своих домов, снег...
 
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