Международный союз биатлонистов принял решение провести чемпионат Европы

Источник материала: ОНТ

У биатлонистов будет ещё один дополнительный старт. Международным союзом этого вида спорта принято решение провести чемпионат Европы.

Это стало возможным после нескольких инспекций в польский город Душники-Здруй, континентальный форум пройдёт именно там с 27 по 31 января. Спортсмены разыграют награды в индивидуальных гонках, спринте и преследовании, а также супермиксте и смешанной эстафете. Напомним, в 2019-м и 2020-м годах чемпионат Европы принимали «Раубичи».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram