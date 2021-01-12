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Международный союз биатлонистов принял решение провести чемпионат Европы

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Международный союз биатлонистов принял решение провести чемпионат Европы

У биатлонистов будет ещё один дополнительный старт. Международным союзом этого вида спорта принято решение провести чемпионат Европы. 

Это стало возможным после нескольких инспекций в польский город Душники-Здруй, континентальный форум пройдёт именно там с 27 по 31 января. Спортсмены разыграют награды в индивидуальных гонках, спринте и преследовании, а также супермиксте и смешанной эстафете. Напомним, в 2019-м и 2020-м годах чемпионат Европы принимали «Раубичи». 

 

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У биатлонистов будет ещё один дополнительный старт. Международным союзом этого вида спорта принято решение провести чемпионат Европы.  Это стало возможным после...
 
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