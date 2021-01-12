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Международный союз биатлонистов принял решение провести чемпионат Европы
Источник материала: ОНТ
У биатлонистов будет ещё один дополнительный старт. Международным союзом этого вида спорта принято решение провести чемпионат Европы.
Это стало возможным после нескольких инспекций в польский город Душники-Здруй, континентальный форум пройдёт именно там с 27 по 31 января. Спортсмены разыграют награды в индивидуальных гонках, спринте и преследовании, а также супермиксте и смешанной эстафете. Напомним, в 2019-м и 2020-м годах чемпионат Европы принимали «Раубичи».
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У биатлонистов будет ещё один дополнительный старт. Международным союзом этого вида спорта принято решение провести чемпионат Европы. Это стало возможным после...
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