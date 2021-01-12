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Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в чемпионате КХЛ

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Минское «Динамо» проиграло магнитогорскому «Металлургу» в чемпионате КХЛ

Хоккеисты минского «Динамо» проиграли дома магнитогорскому «Металлургу» в чемпионате КХЛ — 2:4.

Гости уверенно начали эту встречу и повели в счёте — 3:0. Но «Динамо» благодаря голам Дениса Мосалёва и Павла Варфоломеева сократило отставание до минимума. В конце третьего периода «Магнитка» забросила 4-ю шайбу. Но тренерский штаб минчан не сдавался. Крэйг Вудкрофт взял тайм-аут, заменил голкипера шестым игроком, но забить так и не удалось. Сейчас «Динамо» в таблице Западной конференции занимает 5-е место, набрав 51 очко. Следующий матч минчане проведут 15 января дома против Автомобилиста из Екатеренбурга.

 

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Хоккеисты минского «Динамо» проиграли дома магнитогорскому «Металлургу» в чемпионате КХЛ — 2:4. Гости уверенно начали эту встречу и повели в счёте — 3:0. Но «Динамо»...
 
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