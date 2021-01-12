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Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину

Пользователь Twitter Нельсон Обидон разместил в соцсети фото и видео со свадьбы, на которой неназваный мужчина женился сразу на двух девушках. Невесты оказались сестрами-близнецами. Опубликованный ролик собрал свыше 64 тысяч просмотров.

На видео жених стоит между своих невест. Одна из сестер находится на позднем сроке беременности. Женщины танцуют, а приглашенные гости осыпают их денежными купюрами.

Автор публикации пояснил, что невесты – сестры-близнецы, которые «не могут жить друг без друга». Нельсон Обидон поинтересовался у подписчиков, одобряют ли они подобную свадьбу.

Пользователи Twitter в комментариях выразили удивление необычной свадьбой. Некоторые подчеркнули, что данный пост стал символом победы патриархата.

Фото: twitter / Ph_Obidon

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Пользователь Twitter Нельсон Обидон разместил в соцсети фото и видео со свадьбы, на которой неназваный мужчина женился сразу на двух девушках. Невесты оказались...
 
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