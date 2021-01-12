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Сестры-близнецы вышли замуж за одного мужчину
Источник материала: ОНТ
Пользователь Twitter Нельсон Обидон разместил в соцсети фото и видео со свадьбы, на которой неназваный мужчина женился сразу на двух девушках. Невесты оказались сестрами-близнецами. Опубликованный
На видео жених стоит между своих невест. Одна из сестер находится на позднем сроке беременности. Женщины танцуют, а приглашенные гости осыпают их денежными купюрами.
Автор публикации пояснил, что невесты – сестры-близнецы, которые «не могут жить друг без друга». Нельсон Обидон поинтересовался у подписчиков, одобряют ли они подобную свадьбу.
Пользователи Twitter в комментариях выразили удивление необычной свадьбой. Некоторые подчеркнули, что данный пост стал символом победы патриархата.
Фото: twitter / Ph_Obidon
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Пользователь Twitter Нельсон Обидон разместил в соцсети фото и видео со свадьбы, на которой неназваный мужчина женился сразу на двух девушках. Невесты оказались...
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