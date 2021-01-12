Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед

Источник материала: ОНТ

Сильные холода приближаются к Беларуси. Пока же лёд толстый, но ещё не прочный. Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки о мерах предосторожности.

Несмотря на мороз, лёд водохранилища Дрозды рыхлый. Воды ещё местами по колено, а где-то и вовсе пока нет ледяного покрова. Но рыбаков это не останавливает. Говорят, у них свои меры безопасности.

К концу недели мороз станет крепче. На водоёмах ожидается настоящее паломничество. И это напряжённая пора для спасателей: только с начала года из воды вытащили уже 8 человек.

Спасатели и медики дежурят на станции круглые сутки. В случае ЧП к любой точке водоёма доберутся оперативно на аэролодке «Пиранья». С понижением температуры столичный ОСВОД готовится перейти на усиленный режим работы.

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