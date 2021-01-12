ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки об опасности выхода на лед

Сильные холода приближаются к Беларуси. Пока же лёд толстый, но ещё не прочный. Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки о мерах предосторожности. 

Несмотря на мороз, лёд водохранилища Дрозды рыхлый. Воды ещё местами по колено, а где-то и вовсе пока нет ледяного покрова. Но рыбаков это не останавливает. Говорят, у них свои меры безопасности.  

К концу недели мороз станет крепче. На водоёмах ожидается настоящее паломничество. И это напряжённая пора для спасателей: только с начала года из воды вытащили уже 8 человек.

Спасатели и медики дежурят на станции круглые сутки. В случае ЧП к любой точке водоёма доберутся оперативно на аэролодке «Пиранья». С понижением температуры столичный ОСВОД готовится перейти на усиленный режим работы.

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильные холода приближаются к Беларуси. Пока же лёд толстый, но ещё не прочный. Спасатели предупреждают любителей зимней рыбалки о мерах предосторожности. ...
 
Новости дня
Новости разные
 
Умер митрополит Филарет, почетный Патриарший экзарх всея Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by