Соболенко играет в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби

Источник материала: ОНТ

Арина Соболенко начинает свой полуфинальный матч на представительном теннисном турнире в Абу-Даби.

Против белоруски на корте греческая теннисистка Мария Саккари. Победная серия Соболенко с учетом матчей прошлого года насчитывает уже 13 встреч подряд. Соболенко для Марии Саккари — неудобный соперник. Между собой теннисистки провели 4 матча. Гречанка выиграла лишь один в Цинциннати, затем были поражения в Джухае, Дубаи и Дохе. В последнем матче в столице Катара белоруска не оставила сопернице ни единого шанса — 6:3, 6:0.

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