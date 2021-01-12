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Соболенко играет в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Соболенко играет в полуфинале теннисного турнира в Абу-Даби

Арина Соболенко начинает свой полуфинальный матч на представительном теннисном турнире в Абу-Даби.

Против белоруски на корте греческая теннисистка Мария Саккари. Победная серия Соболенко с учетом матчей прошлого года насчитывает уже 13 встреч подряд. Соболенко для Марии Саккари — неудобный соперник. Между собой теннисистки провели 4 матча. Гречанка выиграла лишь один в Цинциннати, затем были поражения в Джухае, Дубаи и Дохе. В последнем матче в столице Катара белоруска не оставила сопернице ни единого шанса — 6:3, 6:0.

 

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Арина Соболенко начинает свой полуфинальный матч на представительном теннисном турнире в Абу-Даби. Против белоруски на корте греческая теннисистка Мария Саккари....
 
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