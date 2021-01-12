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Лукашенко принял с докладом вице-премьера Назарова и министра промышленности Пархомчика

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лукашенко принял с докладом вице-премьера Назарова и министра промышленности Пархомчика

Обратить внимание на качество продукции и подготовить симметричный ответ на санкции Запада. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Пётра Пархомчика. 

По итогам прошлого года промышленные предприятия в целом сработали неплохо – итог 99,3% относительно спокойного 2019-го. В планах на этот год – поддержка внутреннего спроса. Минпром разрабатывает программу закупок техники на 5 лет. 

Обсудили сегодня и экспорт. В частности – проблемы допуска белорусских предприятий к российским программам субсидирования. Кроме того, Александр Лукашенко потребовал обратить внимание на качество продукции и поддержать предприятия, в отношении которых введены санкции. 

Что касается структуры экономики, Александр Лукашенко отметил, что рост показали отрасли, ориентированные на собственное сырье и те, где ранее провели модернизацию. 

Отдельная тема докладов – реализация важнейших инвестиционных проектов. Среди них – производство белёной сульфатной целлюлозы в Светлогорске, выпуск картона на фабрике в Добруше, бумажное производство в Шклове, модернизация «Гродноазота». Эти предприятия Александр Лукашенко посещал в прошлом году и знает все нюансы проектов.

Фото: БЕЛТА

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Обратить внимание на качество продукции и подготовить симметричный ответ на санкции Запада. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом вице-премьера Юрия...
 
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