Лукашенко принял с докладом вице-премьера Назарова и министра промышленности Пархомчика

Источник материала: ОНТ

Обратить внимание на качество продукции и подготовить симметричный ответ на санкции Запада. Александр Лукашенко сегодня принял с докладом вице-премьера Юрия Назарова и министра промышленности Пётра Пархомчика.

По итогам прошлого года промышленные предприятия в целом сработали неплохо – итог 99,3% относительно спокойного 2019-го. В планах на этот год – поддержка внутреннего спроса. Минпром разрабатывает программу закупок техники на 5 лет.

Обсудили сегодня и экспорт. В частности – проблемы допуска белорусских предприятий к российским программам субсидирования. Кроме того, Александр Лукашенко потребовал обратить внимание на качество продукции и поддержать предприятия, в отношении которых введены санкции.

Что касается структуры экономики, Александр Лукашенко отметил, что рост показали отрасли, ориентированные на собственное сырье и те, где ранее провели модернизацию.

Отдельная тема докладов – реализация важнейших инвестиционных проектов. Среди них – производство белёной сульфатной целлюлозы в Светлогорске, выпуск картона на фабрике в Добруше, бумажное производство в Шклове, модернизация «Гродноазота». Эти предприятия Александр Лукашенко посещал в прошлом году и знает все нюансы проектов.

Фото: БЕЛТА

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