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В Брестской области разыскивают пропавшего подростка
Источник материала: ОНТ
Пропавшего без вести 16-летнего жителя Кобрина Алексея Василаке разыскивают в Брестской области,
Приметы Алексея Василаке: рост – 175 см, темно-русые волосы, карие глаза. Юноша был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, на ногах – бежевые ботинки.
По имеющейся информации, 8 января около 07:00 молодой человек ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. По версии, которая отрабатывается сотрудниками милиции, подросток мог выехать в Российскую Федерацию.
Фото: БЕЛТА
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Пропавшего без вести 16-летнего жителя Кобрина Алексея Василаке разыскивают в Брестской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УВД облисполкома...
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