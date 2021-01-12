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В Брестской области разыскивают пропавшего подростка

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Брестской области разыскивают пропавшего подростка

Пропавшего без вести 16-летнего жителя Кобрина Алексея Василаке разыскивают в Брестской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УВД облисполкома Наталью Сахарчук.

Приметы Алексея Василаке: рост – 175 см, темно-русые волосы, карие глаза. Юноша был одет в черную куртку, светло-синие джинсы, на ногах – бежевые ботинки.

По имеющейся информации, 8 января около 07:00 молодой человек ушел из дома и с тех пор его местонахождение неизвестно. По версии, которая отрабатывается сотрудниками милиции, подросток мог выехать в Российскую Федерацию.

Фото: БЕЛТА

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Пропавшего без вести 16-летнего жителя Кобрина Алексея Василаке разыскивают в Брестской области, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УВД облисполкома...
 
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