В Вашингтоне введен режим чрезвычайной ситуации на фоне беспорядков

Источник материала: ОНТ

Политический кризис в США. Демократы не теряют надежды досрочно отправить Трампа в отставку, а ФБР США предупреждает, что сторонники действующего президента готовят вооруженные протесты в столицах всех американских штатов и Вашингтоне.

По мнению спецслужбы, среди них могут быть ультраправые активисты и представители экстремистских группировок. Опасаясь очередных мятежей, Национальная гвардия может задействовать до 15 тысяч служащих на инаугурации Байдена. Дональд Трамп утвердил режим чрезвычайной ситуации в Вашингтоне и распорядился направить дополнительные федеральные силы, чтобы обеспечить безопасность перед церемонией. А мэр американской столицы и губернаторы двух соседних штатов вовсе призвали сограждан не посещать город во время церемонии. Митинги вооружённых демонстрантов могут начаться в конце недели и продолжаться вплоть до 20 января. И стать более ожесточёнными и кровавыми, чем штурм Капитолия на прошлой неделе. Между тем, причастных к захвату здания и бойне с полицией продолжают задерживать. ФБР просит американцев сообщать о людях, которые могли в этом участвовать. Эксперты говорят, что такая операция может перерасти в «охоту на ведьм» и гражданскую войну.

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