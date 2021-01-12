Илон Маск покинул первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes

Источник материала: ОНТ

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил лидерство в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes .

По данным издания, на 12 января состояние американского бизнесмена составляет $176,2 млрд, за день оно снизилось на $13,5 млрд. В настоящее время Маск занимает второе место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу с его капиталом в $182,1 млрд.

При этом по версии Bloomberg глава компаний Tesla и SpaceX сохраняет лидерство в списке богатейших людей планеты. Так, состояние Маска на 12 января оценивается в $194 млрд, а состояние Безоса – в $183 млрд.

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Britta Pedersen

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram