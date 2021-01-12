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Илон Маск покинул первую строчку рейтинга миллиардеров Forbes
Источник материала: ОНТ
Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил лидерство в рейтинге богатейших людей мира по версии
По данным издания, на 12 января состояние американского бизнесмена составляет $176,2 млрд, за день оно снизилось на $13,5 млрд. В настоящее время Маск занимает второе место в рейтинге миллиардеров Forbes, уступая основателю Amazon Джеффу Безосу с его капиталом в $182,1 млрд.
При этом по версии
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Britta Pedersen
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Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск утратил лидерство в рейтинге богатейших людей мира по версии Forbes. По данным издания, на 12 января состояние американского...
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