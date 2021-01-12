Новый житель в Минском зоопарке – камышовая кошка Катя

Источник материала: ОНТ

В Минском зоопарке появился новый обитатель, камышовая кошка приехала в столицу Беларуси из Баку, сообщает БЕЛТА.

В нашем зоопарке бакинскую красавицу уже ждал будущий «жених» – камышовый кот Брут. Сотрудники зоосада рассказали, что Катя, а именно так назвали новую подопечную, уже привыкла к своему белорусскому дому и активно прогуливается по вольеру.

Камышовые коты внешне схожи с домашними кошками, но отличаются более крупным размером и агрессивным характером. Эти животные не любят открытую местность, предпочитают жить и охотиться в высоких зарослях – отсюда и название «камышовый кот».

Фото: Минский зоопарк

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