|
Новый житель в Минском зоопарке – камышовая кошка Катя
Источник материала: ОНТ
В Минском зоопарке появился новый обитатель, камышовая кошка приехала в столицу Беларуси из Баку,
В нашем зоопарке бакинскую красавицу уже ждал будущий «жених» – камышовый кот Брут. Сотрудники зоосада рассказали, что Катя, а именно так назвали новую подопечную, уже привыкла к своему белорусскому дому и активно прогуливается по вольеру.
Камышовые коты внешне схожи с домашними кошками, но отличаются более крупным размером и агрессивным характером. Эти животные не любят открытую местность, предпочитают жить и охотиться в высоких зарослях – отсюда и название «камышовый кот».
Фото: Минский зоопарк
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минском зоопарке появился новый обитатель, камышовая кошка приехала в столицу Беларуси из Баку, сообщает БЕЛТА. В нашем зоопарке бакинскую красавицу уже ждал...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)