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Над Камчаткой взорвался метеорит
Источник материала: ОНТ
Над Камчаткой в атмосфере Земли было зафиксировано разрушение метеорита. Об этом
Отмечается, что сигнал вхождения метеорита в атмосферу начали искать после публикации в соцсетях снятого очевидцами видео. На ролике был зафиксирован полет и взрыв метеорита.
Фото: NASA
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Над Камчаткой в атмосфере Земли было зафиксировано разрушение метеорита. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на директора Камчатского филиала...
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