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Над Камчаткой взорвался метеорит

12.01.2021 13:23 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Над Камчаткой взорвался метеорит

Над Камчаткой в атмосфере Земли было зафиксировано разрушение метеорита. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на директора Камчатского филиала федерального исследовательского центра «Единая геофизическая служба РАН» Данилу Чеброва.

Отмечается, что сигнал вхождения метеорита в атмосферу начали искать после публикации в соцсетях снятого очевидцами видео. На ролике был зафиксирован полет и взрыв метеорита.


Специалисты установили, что до разрушения метеорит в течение 55 секунд двигался в плотных слоях атмосферы. По предварительным оценкам, диаметр объекта был менее 10 метров.

Фото: NASA

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Над Камчаткой в атмосфере Земли было зафиксировано разрушение метеорита. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на директора Камчатского филиала...
 
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