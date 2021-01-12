В Беларуси вспоминают музыканта Владимира Мулявина: к 80-летию со дня его рождения пройдут концерты

Источник материала: ОНТ

Молитва сердцем и думами. Сегодня в Беларуси вспоминают великого музыканта, композитора, певца и аранжировщика легендарного ансамбля «Песняры» Владимира Мулявина. К 80-летию со дня его рождения пройдут концерты и возложения цветов.

В 11 часов представители Министерства культуры, поклонники творчества и близкие люди Песняра возложат цветы у памятника Владимиру Мулявину в столичном сквере на одноименном бульваре. Одновременно такая же церемония пройдёт в родном городе народного артиста СССР и Беларуси – Екатеринбурге. А в 7 вечера в Белгосфилармонии пройдёт концерт в честь музыканта, где снова прозвучат песни, которые остаются популярными уже десятки лет. И все эти годы для многих поколений солистов ансамбля Мулявин до сих пор – непререкаемый авторитет.

Анатолий Кашепаров, заслуженный артист БССР: «Солистов много было, мы всегда слушали, как у кого что звучит. И вот он мне говорит: от твоего исполнения на слезу пробивает, а мне нужна лирика. Чтобы так говорить, нужно самому уметь показать, и Мулявин это умел».

К юбилею артиста решили представить исключительно авторские произведения Владимира Георгиевича. Такие хиты, как «Александрына», «Касіў Ясь канюшыну», «Калядачкі», «Чырвоная ружа» в красочном звучании оркестра имени Иосифа Жиновича дополнят отрывки из крупных программ: «Через всю войну», рок-оперы «Пра долю», песенного цикла «Вянок» и других.

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