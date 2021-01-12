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На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды
Источник материала: ОНТ
На таможне Нидерландов у водителей из Великобритании конфисковали бутерброды с ветчиной. Таможенники объяснили это тем, что британцам после Brexit не разрешено ввозить в страны Евросоюза определенные продукты. На необычный случай
Источник опубликовал отрывок из видеосюжета на голландском ТВ. На кадрах таможенники объясняют прибывшим из Великобритании водителям, что им нельзя ввозить в ЕС мясо, рыбу, овощи и некоторые другие продукты.
Один из водителей, у которого были бутерброды с ветчиной, поинтересовался, может ли он оставить хотя бы хлеб. Ему ответили отказом. «Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль», – говорит голландский таможенник.
Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по Brexit 31 декабря 2020 года.
Фото: РИА Новости / Игорь Маслов
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На таможне Нидерландов у водителей из Великобритании конфисковали бутерброды с ветчиной. Таможенники объяснили это тем, что британцам после Brexit не разрешено...
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