На голландской таможне у британских водителей изъяли бутерброды

Источник материала: ОНТ

На таможне Нидерландов у водителей из Великобритании конфисковали бутерброды с ветчиной. Таможенники объяснили это тем, что британцам после Brexit не разрешено ввозить в страны Евросоюза определенные продукты. На необычный случай обращает внимание The Guardian.

Источник опубликовал отрывок из видеосюжета на голландском ТВ. На кадрах таможенники объясняют прибывшим из Великобритании водителям, что им нельзя ввозить в ЕС мясо, рыбу, овощи и некоторые другие продукты.

Один из водителей, у которого были бутерброды с ветчиной, поинтересовался, может ли он оставить хотя бы хлеб. Ему ответили отказом. «Добро пожаловать в Brexit, сэр. Мне очень жаль», – говорит голландский таможенник.

Евросоюз и Великобритания завершили переходный период по Brexit 31 декабря 2020 года.

Фото: РИА Новости / Игорь Маслов

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