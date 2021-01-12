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Лукашенко сказал, что надо «вбивать в голову протестунам»

12.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель высказался, выслушав доклад вице-премьера Юрия Назарова.

Лукашенко сказал, что надо «вбивать в голову протестунам»

Тот отметил, что в целом в промышленности в прошлом году объем производства к показателю 2019 года составил 99,3%, сообщает БЕЛТА.

– Мы 98% ожидали летом, но немножко подтянули, – отметил вице-премьер. – Конечно, есть объективные причины такой ситуации, но, например, по концерну «Беллесбумпром» превышен уровень прошлого года. Я хочу подчеркнуть, что это ведомство, которое работает на местном сырье, – то, что вы всегда говорили, что независимо от нефти, газа, договоренностей с кем-то есть свое сырье, пускай его в переработку, получай качественный продукт, экспортируй и продавай.

Лукашенко так отреагировал на слова заместителя премьер-министра:

– Это очень важно, что ты сказал. Этим протестунам и тем, кто нас критиковали, надо сказать, что в этом году сельское хозяйство спасло нас, добавило 5 процентов. В трудные годы пять процентов, и экспорт уйдет со свистом. И деревообработка твоя. Тоже нам: «Куда? Деньги не туда вкладывают!» А на сегодня нас спасает и дает результат, и мы здесь перерабатываем местное сырье, куда мы вложились и уделили особое внимание – и мы получили отдачу.

Вот это им надо в голову вбивать, показывая их несостоятельность.

Лукашенко, 12 января

 
 
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Белорусский правитель высказался, выслушав доклад вице-премьера Юрия Назарова.
 
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