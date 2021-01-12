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Беларусь в 2020 году увеличила золотой запас на 1 тонну
Источник материала: АФН
Нацбанк Беларуси в 2020 году нарастил золотой запас страны на 1 тонну, говорится в отчете на сайте регулятора.
По данным на 1 января 2021 года золотой запас составляет 43,2 тонны. На 1 января 2020 года золотой запас был равен 42,2 тонны.
Объем монетарного золота в составе золотовалютных резервов Беларуси на 1 января 2021 года составил $3,042 млрд., из которых более $2,5 млрд. приходятся на золотой запас – слитки драгметаллов в хранилищах Нацбанка.
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Нацбанк Беларуси в 2020 году нарастил золотой запас страны на 1 тонну, говорится в отчете на сайте регулятора.
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