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"Видите пьющих чай? Задерживайте!" В сеть слили новую запись из Фрунзенского РУВД
Источник материала: Партизан
В сеть слили запись, как «милиционеры» во Фрунзенском РУВД Минска обсуждают разгон вечерних чаепитий во дворах.
Источник аудио - телеграм-канал Баста. Среди обсуждения так называемыми правоохранителями локальных протестов был и такой диалог:
Видите пьющих чай?
— Вижу.
— Задерживайте.
Полностью это обсуждение модно послушать ниже, но предупреждаем - много нецензурной лексики!
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В сеть слили запись, как «милиционеры» во Фрунзенском РУВД Минска обсуждают разгон вечерних чаепитий во дворах.
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