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"Видите пьющих чай? Задерживайте!" В сеть слили новую запись из Фрунзенского РУВД

12.01.2021 13:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В сеть слили запись, как «милиционеры» во Фрунзенском РУВД Минска обсуждают разгон вечерних чаепитий во дворах.

Источник аудио - телеграм-канал Баста. Среди обсуждения так называемыми правоохранителями локальных протестов был и такой диалог:

Видите пьющих чай?
— Вижу.
— Задерживайте.

Полностью это обсуждение модно послушать ниже, но предупреждаем - много нецензурной лексики!
 
Теги: Минск
 
 
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В сеть слили запись, как «милиционеры» во Фрунзенском РУВД Минска обсуждают разгон вечерних чаепитий во дворах.
 
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