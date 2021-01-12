Капризы погоды: от плюса к минусу в Грузии и Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Ближе к выходным москвичей ждут настоящие сибирские морозы . Температура воздуха опустится ниже нормы на 7-10 градусов, сообщили в Гидрометцентре. О погоде в странах Содружества и Грузии – в репортажах корреспондентов телеканала «МИР 24».

Во второй декаде января Грузию ждет смена погоды, передает Михаил Робакидзе. После плюс 10-12 градусов придут заморозки. Это касается и Тбилиси вместе с восточной Грузией, и регионов, расположенных на западе республики. В низине ожидают дожди и ветер, а в горах – снег. Метель и заморозки уже осложнили жизнь в отдаленных регионах Аджарии. Дороги расчищают, однако движение по горным перевалам осложнено. Температура ночью опускается до минус 10. И это не предел. Обильный снегопад прогнозируется и в горах Тушетии. Там дороги закрыты уже около месяца, а связь с внешним миром – при помощи вертолета: один рейс раз в две недели.

В столице Кыргызстана сегодня тепло, воздух днем прогреется до плюс 8, сообщает Аида Аматбекова. Завтра синоптики обещают обильный снегопад и минус 4. Пока погода позволяет, активисты при поддержке городских властей принимают участие в акции «Посади свое дерево». Зимой предпочтение отдают хвойным – они лучше приживаются. Столичные парки уже украшают более 100 сосен и елей.

В Минске сегодня 4 градуса мороза, передает Инна Согалович. Синоптики обещают в столице Беларуси небольшой снег, на некоторых участках дорог гололедица. Белорусы долго в этом году ждали снега, поэтому сейчас на катках и горках аншлаг. Но иногда дети катаются на санках и тюбингах в непредназначенных для этого местах. Уже появились первые несчастные случаи. Медики рекомендуют: если ребенок упал или ударился, сразу же обратиться к врачу, даже если кажется, что травма несерьезна. Инспекторы ГАИ советуют родителям выбирать для активного отдыха территории, которые закрыты для транспорта.

В Алматы с утра плюс восемь, солнечно. По прогнозам синоптиков, осадков в городе и области не ожидается. На юге страны уже третий день держится теплая погода, чего не скажешь про север и центр Казахстана. Жители Петропавловска получили штормовое предупреждение. Спасатели разослали смс-оповещение с просьбой по возможности не покидать свои дома. В городе и области помимо 30-градусного мороза ожидается ветер с порывами до 30 метров в секунду.

Сегодня на всей территории Таджикистана туманно и без осадков. По данным гидрометцентра, в некоторых районах ожидается от 6 до 11 градусов тепла. Морозно только на востоке республики – в Горно-Бадахшанской автономной области. Там – минус шесть. Но это лишь небольшая передышка, говорят сотрудники Комитета по ЧС. Зимние холода продлятся дольше месяца.

В Ереване жизнь в тумане подходит к концу. Плотная пелена, которая окутывала Ереван две недели, постепенно рассеивается. Синоптики прогнозируют потепление до плюс двух. Правда, перед этим на севере Армении выпадет снег, а на юге пройдет дождь. Из-за сложных погодных условий некоторые трассы остаются закрытыми.