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Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Духовная потеря для страны. 12 января ушел из жизни почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ
Владыка был одним из самых любимых в народе православных иерархов и видным общественным деятелем. Он удостоен высокого звания «Герой Беларуси».
В миру Кирилл Вахромеев родился в 1935 году в Москве. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. За годы его священноначалия в стране была возрождена епархиальная жизнь, были отстроены заново и возрождены сотни православных храмов. Вошел в историю митрополит Филарет тем, что в 2003 году подписал Соглашение о сотрудничестве между государством и Белорусской православной церковью.
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Новости Беларуси. Духовная потеря для страны. 12 января ушел из жизни почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, сообщили в программе Новости «24...
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