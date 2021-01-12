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Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь

12.01.2021 13:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Духовная потеря для страны. 12 января ушел из жизни почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ

Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь

Владыка был одним из самых любимых в народе православных иерархов и видным общественным деятелем. Он удостоен высокого звания «Герой Беларуси».

Скончался митрополит Филарет. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь

В миру Кирилл Вахромеев родился в 1935 году в Москве. Он более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. За годы его священноначалия в стране была возрождена епархиальная жизнь, были отстроены заново и возрождены сотни православных храмов. Вошел в историю митрополит Филарет тем, что в 2003 году подписал Соглашение о сотрудничестве между государством и Белорусской православной церковью.

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Новости Беларуси. Духовная потеря для страны. 12 января ушел из жизни почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси митрополит Филарет, сообщили в программе Новости «24...
 
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