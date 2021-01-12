Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире

Источник материала: Tut.by

Илон Маск больше не самый богатый человек в мире: основатель SpaceX и Tesla переместился на вторую строчку в списке. Об этом говорит обновляемый в реальном времени рейтинг Forbes Real-Time .



Источник: Джо Скиппер, Reuters

Если верить рейтингу, то за день состояние Маска уменьшилось на 13,5 миллиарда долларов (около 7,1%) и сейчас составляет 176,2 миллиарда. На первой строчке, по версии Forbes, теперь находится Джефф Безос, основатель Amazon. Его состояние оценивается в 182,1 миллиарда долларов. Правда, и оно за день уменьшилось на 3,6 миллиарда (или 1,96%).

Но заметим: по версии Bloomberg Billionaires Index , Маск все еще остается самым богатым человеком — в этом рейтинге состояние предприниматели оценивается в 194 миллиарда долларов. Безос, напротив, находится на второй строчке (183 миллиарда).

Напомним: 7 января Маска назвали самым богатым человеком в мире с примерным состоянием в 185 миллиардов долларов. Уже через несколько дней оно возросло до 200 миллиардов, после чего предприниматель заявил, что намеревается распродать имущество ради колонизации Марса.