|
Илон Маск перестал быть самым богатым человеком в мире
Источник материала: Tut.by
Илон Маск больше не самый богатый человек в мире: основатель SpaceX и Tesla переместился на вторую строчку в списке. Об этом говорит обновляемый в реальном времени рейтинг
Если верить рейтингу, то за день состояние Маска уменьшилось на 13,5 миллиарда долларов (около 7,1%) и сейчас составляет 176,2 миллиарда. На первой строчке, по версии Forbes, теперь находится Джефф Безос, основатель Amazon. Его состояние оценивается в 182,1 миллиарда долларов. Правда, и оно за день уменьшилось на 3,6 миллиарда (или 1,96%).
Но заметим: по версии
Напомним: 7 января Маска
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такой вывод можно сделать исходя из оценки Forbes.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)