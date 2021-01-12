Неизвестные в декабре отключали электричество в Минске. Спросили у чиновников, кто это мог быть

Источник материала: Tut.by

В середине декабря в нескольких домах на столичной улице Скорины, а также в жилом квартале «Магистр» произошла серия таинственных отключений электричества в отдельных квартирах. У всех жильцов, которые остались без света, была просрочка по оплате коммуналки — 13−15 дней. В службе 115 сказали, что эти семьи в списке должников не числились, так как туда попадают те, кто просрочил оплату на 2 и больше месяцев. В ЖЭУ заявили, что свет отключили не они. При этом камера наблюдения, которая висит у входа в подъезд, запечатлела, кто приходил туда в то время, когда пропало электричество. FINANCE.TUT.BY спросил в администрации Первомайского района, кто же все-таки и на каком основании отключал электричество жильцам. Вот что ответили чиновники.



Фото из личного архива героя публикации

Жителям арендных домов в Первомайском районе Минска, у которых была хоть какая-то задолженность по коммуналке, в середине декабря прошлого года внезапно отключили электричество. Все они рассказывали примерно одинаковые истории.

— Когда отключили электричество, одна из соседок оказалась дома, она вышла на лестницу, увидела там каких-то людей, которые ковырялись в щитке. Начала спрашивать у них, кто они такие и на каком основании отключили свет. Но люди просто стояли и в полном безмолвии откручивали провода, — рассказывает минчанин Максим, который тоже оставался без света. — У всех, кому отключили электричество, сделано это было по-разному. Кому-то просто выдернули проводок, кому-то сняли предохранитель. У меня вообще непонятно отключили. Вроде все на месте, но электричества не было.

Супруга Максима позвонила тогда в 115, там сказали, что в списке должников их нет. Предложили оставить заявку, чтобы мастер приехал и все наладил. Позже им перезвонили из аварийки и сказали, что все-таки они в списке на отключение электричества из-за задолженности по квартплате, мол, они не приедут.

— У нас жилье арендное. Аренду платим вместе с коммуналкой. Задолженность была далеко не за два месяца, да и составляла всего около 100 рублей. Вообще, мы в месяц платим больше 300 рублей, — говорил Максим. — Жена перезвонила в 115, а там уже сказали, что у нас неуплата. Звонили по разным инстанциям, никто не признался, кто отключил свет.

У подъезда дома, в котором живет Максим, есть камера видеонаблюдения, которая запечатлела, кто заходил туда в то время, когда у людей пропало электричество.

Что ответили в милиции и районной администрации

Максим написал заявление в милицию. Там, по его словам, сказали, что участковый будет разбираться.

— А что еще было делать? Непонятно кто, непонятно почему, без уведомления пришел, залез в щиток и просто отрубил мне электричество. При этом никто ничего не опечатал, пломбы не было. В списках службы 115 нас не было в должниках. Значит, это какие-то злодеи отключили, — считает молодой человек. — Недавно пришла «писуля», что мое заявление было перенаправлено в администрацию района и в прокуратуру. Из администрации Первомайского района тоже пришел ответ, что в должниках по коммуналке я не числюсь и электричество организации ЖКХ мне не отключали.

Мы также отправили в администрацию Первомайского района официальный запрос и спросили, так в какой же организации все-таки работают люди, которые отключили электричество жильцам домов в ЖК «Магистр» и на улице Скорины.

В письме, которое прислали чиновники, говорится, что дома, находящиеся в ЖК «Магистр» и дома № 43 и 43А на улице Скорины находятся в хозяйственном ведении государственного предприятия «Домэнергосервис». «В соответствии с распоряжением президента Беларуси от 17 февраля 2015 года № 33 жилые помещения, находящиеся по вышеуказанным адресам, предоставляются: научным и педагогическим работникам, работникам культуры и резидентам Парка высоких технологий. Договор найма заключается на период трудовых отношений с организацией, ходатайствующей о предоставлении жилого помещения».

Заказчиком по техническому обслуживанию этих домов выступает ЖКХ Первомайского района Минска. Исполнителем данных работ является ГП «ЖЭУ № 6 Первомайского района Минска».

«По поступившей информации в администрацию Первомайского района Минска, данными организациями не проводились мероприятия по отключению электроэнергии в отдельных жилых помещениях. Считаем необходимым указать, что в случаях отключения электроэнергии в жилых помещениях собственник или наниматель имеет право потребовать служебное удостоверение у лица, выполняющего данные работы, и, в случае его непредъявления, обратиться в правоохранительные органы», — написано в ответе.

Дальше идет инструкция, в какие сроки нужно оплачивать коммунальные услуги и какая начисляется пеня за просрочку или неполную оплату «расходов на электроэнергию, потребленную на освещение вспомогательных помещений и работу оборудования, в том числе и лифтов, в многоквартирных жилых домах».

Ответа на вопрос, кто же все-таки отключил электричество в квартирах, где была просрочена оплата, в письме не содержится.