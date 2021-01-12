Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы

12 января в Минске состоялось возложение цветов к памятнику Владимиру Мулявину, приуроченное к 80-летию со дня его рождения .





В церемонии приняли участие в том числе дети «песняра» Марина, Валерий и Ольга Мулявины, музыканты Белорусского государственного ансамбля «Песняры», генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита, скульптор Александр Кострюков, создавший и памятник Мулявину за филармонией, и надгробный памятник…



Марина Мулявина с супругом



Белорусский государственный ансамбль «Песняры»







Скульптор Александр Кострюков



Генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита



Марина Мулявина



Ольга и Валерий Мулявины





Фото Сергея Сацюка