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Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы

12.01.2021 13:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

12 января в Минске состоялось возложение цветов к памятнику Владимиру Мулявину, приуроченное к 80-летию со дня его рождения.

Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы

В церемонии приняли участие в том числе дети «песняра» Марина, Валерий и Ольга Мулявины, музыканты Белорусского государственного ансамбля «Песняры», генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита, скульптор Александр Кострюков, создавший и памятник Мулявину за филармонией, и надгробный памятник…

Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Марина Мулявина с супругом
Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Белорусский государственный ансамбль «Песняры»
Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Скульптор Александр Кострюков
Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Генеральный директор Белгосфилармонии Александр Никита
Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Марина Мулявина
Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Ольга и Валерий Мулявины
Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы

 

 

Фото Сергея Сацюка

 
Теги: Минск
 
 
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12 января в Минске состоялось возложение цветов к памятнику Владимиру Мулявину, приуроченное к 80-летию со дня его рождения.
 
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