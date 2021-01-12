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Фотофакт. К памятнику Владимиру Мулявину в день его 80-летия возложили цветы
Источник материала: Навiны
12 января в Минске состоялось возложение цветов к памятнику Владимиру Мулявину, приуроченное к
В церемонии приняли участие в том числе дети «песняра» Марина,
Фото Сергея Сацюка
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12 января в Минске состоялось возложение цветов к памятнику Владимиру Мулявину, приуроченное к 80-летию со дня его рождения.
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