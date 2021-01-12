В Минске пропала молодая женщина

В столице ведутся поиски 38-летней Елены Ершовой — о ее судьбе уже десять дней ничего не известно.





Как сообщается, минчанка проживает на улице Якубовского, 54. В последний раз на связь выходила с родными около 19:30 2 января, сообщив, что находится около ТЦ Green City (улица Притыцкого, 156).