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В Минске пропала молодая женщина
Источник материала: Навiны
В столице ведутся поиски 38-летней Елены Ершовой — о ее судьбе уже десять дней ничего не известно.
Как сообщается, минчанка проживает на улице Якубовского, 54. В последний раз на связь выходила с родными около 19:30 2 января, сообщив, что находится около ТЦ Green City (улица Притыцкого, 156).
Ранее сообщалось, что на Брестчине
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В столице ведутся поиски 38-летней Елены Ершовой — о ее судьбе уже десять дней ничего не известно.
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