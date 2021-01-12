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В Минске пропала молодая женщина

12.01.2021 13:57 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В столице ведутся поиски 38-летней Елены Ершовой — о ее судьбе уже десять дней ничего не известно.

В Минске пропала молодая женщина

Как сообщается, минчанка проживает на улице Якубовского, 54. В последний раз на связь выходила с родными около 19:30 2 января, сообщив, что находится около ТЦ Green City (улица Притыцкого, 156).

Ранее сообщалось, что на Брестчине пропал несовершеннолетний Алексей Василаке.

 
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В столице ведутся поиски 38-летней Елены Ершовой — о ее судьбе уже десять дней ничего не известно.
 
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