ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Угрожают расстрелом и желают скорее „сдохнуть“». Наилю Аскер-Заде затравили за интервью с Лукашенко

12.01.2021 14:01 — Разное | UDF  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: UDF

«Угрожают расстрелом и желают скорее „сдохнуть“». Наилю Аскер-Заде затравили за интервью с Лукашенко
Наиля Аскер-Заде. Кадр из видео
Российская ведущая Наиля Аскер-Заде пожаловалась в своем Instagram на интернет-травлю. Поводом для нее послужило комплиментарное интервью с президентом Александром Лукашенко, после чего подписчики и зрители выразили свое недовольство тем, что ведущая не задала ни одного острого вопроса белорусскому правителю.

«Желают, чтобы моих детей „еб*ли дубинкой“ и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее „сдохнуть“. Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых)», — поделилась непростой ситуацией со своими подписчиками девушка.


«Комментарии некоторых людей со светлыми лицами и чистой совестью больше похожи на их эротические фантазии. Они же громче всего визжат, что эту их дрянь удалили. Дорогие мои, а вы бы, конечно, бережно хранили как пример свободы слова обещания похоронить и изнасиловать ваших детей? Но ещё громче жалуются те, чьи комменты не удаляли вовсе», — добавила она.


Однако Наиля убеждает подписчиков, что выбрала верный курс для своего интервью.

«Читать такое, конечно, неприятно, но, с другой стороны, раз есть и довольные, и недовольные, причём настолько эмоциональные, понимаешь, что журналистикой занимаешься. Так что я, пожалуй, продолжу», — написала она.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
 
Новости дня
Новости разные
 
Александр Лукашенко: пускай нас критикуют, что мы ретрограды. Когда человек будет иметь зарплату, тогда нас оценят
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by