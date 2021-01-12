Источник материала: UDF

Наиля Аскер-Заде. Кадр из видео

«Желают, чтобы моих детей „еб*ли дубинкой“ и им снились трупы. Мне же угрожают расстрелом и желают скорее „сдохнуть“. Моих единомышленников отправляют в ад вместе с кремлёвскими пропагандонами (слово, кстати, выдаёт человека со стажем — оно из нулевых)», — поделилась непростой ситуацией со своими подписчиками девушка.

«Комментарии некоторых людей со светлыми лицами и чистой совестью больше похожи на их эротические фантазии. Они же громче всего визжат, что эту их дрянь удалили. Дорогие мои, а вы бы, конечно, бережно хранили как пример свободы слова обещания похоронить и изнасиловать ваших детей? Но ещё громче жалуются те, чьи комменты не удаляли вовсе», — добавила она.

«Читать такое, конечно, неприятно, но, с другой стороны, раз есть и довольные, и недовольные, причём настолько эмоциональные, понимаешь, что журналистикой занимаешься. Так что я, пожалуй, продолжу», — написала она.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Угрожают расстрелом и желают скорее „сдохнуть“». Наилю Аскер-Заде затравили за интервью с Лукашенко Ведущая не задала ни одного острого вопроса белорусскому правителю.

Однако Наиля убеждает подписчиков, что выбрала верный курс для своего интервью.