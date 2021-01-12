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Глава МИД Украины: менторские нотки «старших товарищей» с белорусской стороны неуместны

12.01.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Глава МИД Украины: менторские нотки «старших товарищей» с белорусской стороны неуместны
Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
Поучительный тон в адрес президента Украины Владимира Зеленского со стороны Александра Лукашенко недопустим. Так глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на высказывания Лукашенко в адрес Зеленского во время интервью журналистке телеканала «Россия 1» Наиле Аскер-заде, пишет interfax.by.

— Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными… Он (Лукашенко. — ИФ) — известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией, — сказал Кулеба в эфире телеканала «1+1» во вторник.

Во время интервью Лукашенко заявил, что «не держит зла» на Зеленского и готов возобновить отношения с Украиной.

— Я бы косо на него [Зеленского] не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек, — сказал Лукашенко.
 
 
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Наш президент является самодостаточной политической фигурой.
 
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