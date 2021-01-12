Источник материала: UDF



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Глава МИД Украины: менторские нотки «старших товарищей» с белорусской стороны неуместны Наш президент является самодостаточной политической фигурой.

— Во-первых, президента Украины нет смысла ничему поучать, тем более Александру Лукашенко. Наш президент является самодостаточной политической фигурой, и все эти менторские нотки «старших товарищей» являются абсолютно неуместными… Он (Лукашенко. — ИФ) — известный персонаж, он всегда славился своими харизматическими высказываниями, но чем далее, тем далее они являются оторванными от реальности вообще. Это можете считать официальной реакцией, — сказалв эфире телеканалаво вторник.Во время интервьюзаявил, что «не держит зла» наи готов возобновить отношения с Украиной.— Я бы косо на него [Зеленского] не смотрел. Снисходительно, косо, с презрением — никогда. Молодой человек, молодой президент. Обучаемый человек, я думаю. Я уверен в этом, он же здравый, нормальный человек, — сказал Лукашенко.