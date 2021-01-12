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Сын идеолога из Жлобина не успел уехать от милиции и проведёт 4 года за решёткой

12.01.2021 14:01 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Сын идеолога из Жлобина не успел уехать от милиции и проведёт 4 года за решёткой
Митинг в Жлобине 15 августа / svaboda.org
10 августа дальнобойщик Александр Французов только успел вернуться из рейса домой в Жлобин. День президентских выборов в Беларуси он пропустил, а в ночь с 10 на 11 августа собирался снова уезжать в рейс. Но перед отъездом согласился подвезти в центр знакомых.

До центра города они не доехали. На одной из улиц попали в пробку, вдоль которой ходили милиционеры и доставали людей из машин. Александра задерживали драматично: замначальника Жлобинского РОВД Дмитрий Дядюн повис на окне его авто, когда он пытался уехать. А потом, когда машина набрала скорость, упал.

Теперь Александр осуждён районным судом на четыре года — фактически за попытку не дать себя избить. 28-летие мужчина встретил за решёткой. А его четырёхлетний сын думает, что папа уехал в командировку.

Массовые беспорядки, которых не было


“В приговоре указано, что задержания людей 11 августа в Жлобине производились с целью устранения массовых беспорядков. Но никаких беспорядков на улице не было, — рассказывает "Салідарнасці" мама Александра Французова. — Сотрудники милиции остановили колонну машин и просто задерживали тех, кто в них находился. Людей вытаскивали, бросали на землю и избивали”.


Эти задержания попали на видео. А на другом ролике — момент задержания самого Александра. Слышен звук разбивающегося стекла, видно, как автомобиль начинает ехать назад, а силовик бежит около него, схватившись за что-то внутри. В конце видео он падает.

Это видео милиционер, проходивший в суде потерпевшим, предоставит в суде. По ходатайству обвинения его приобщат к делу. А вот первый ролик, на котором видно, как силовики избивают пассажиров и водителей остановленных машин, суд приобщить к делу отказался.

“Он отъезжал до тех пор, пока не увидел, что за ним выехала машина ГАИ с включёнными маячками. Тогда сын остановился и вышел сам, не оказывая никакого сопротивления”, — продолжает мама Французова.


После задержания Александра отвезли на медосвидетельствование. Там побоев не зафиксировали. По словам Татьяны Французовой, её сына избили потом, в РОВД. “Ни врача, ни эксперта по постановлению следователя к нему не пускали больше недели. И только 17 августа была проведена судмедэкспертиза, которая зафиксировала телесные повреждения и также отнесла их к категории нетяжких”, — жалуется она.

В уголовном деле по факту избиения Александру было отказано. Состава преступления в действиях сотрудников Жлобинского РОВД найдено не было.


Сын идеолога


По словам матери, Александр о своих политических предпочтениях никогда публично не говорил: “Ко всем событиям в стране относился нейтрально. Мол, “мне не до политики, у меня работа и ребёнок”.

Сама Татьяна 12 лет отработала идеологом на госпредприятии. В нескольких избирательных кампаниях была наблюдателем:

“В 2010 году я получила благодарственное письмо с подписью Лукашенко за выборы, прошедшие в том году, на которых была наблюдателем. А после выборов-2020 мой сын уже почти шесть месяцев находится в СИЗО, но при этом вообще не голосовал”, — рассказывает Татьяна.



После задержания сына Татьяна попросила снять с себя полномочия идеолога:

“Никакого давления на меня никто не оказывает, наоборот, все, включая руководство, понимают и поддерживают. Сашина жена тоже работает в госорганизации, и там тоже все относятся к ситуации с абсолютным пониманием того, что в стране правовой дефолт. Вообще настроения людей сейчас совсем не такие, какими были, когда я выполняла обязанности идеолога”, — делится впечатлениями женщина.


Четыре месяца следователь не разрешал Татьяне свидания с сыном. Последние полгода женщина безуспешно сражается за его свободу.

Солидарность до Европейского суда доведёт


Жлобинский районный суд признал Александра Французова виновным в “насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел” и приговорил к четырём годам лишения свободы. Также суд обязал выплатить компенсацию — 1500 рублей — в пользу потерпевшего силовика.

Татьяна Французова не планирует сдаваться. Вместе с адвокатами они подали три апелляционных жалобы в Гомельский областной суд. Женщина признаётся, что огромная солидарность вселяет оптимизм: “Звонит много людей со словами поддержки и предложениями помощи”.

Сейчас Татьяна собирает материалы, чтобы в дальнейшем дойти не только до Верховного суда Беларуси, но и до европейского. По запросу правозащитников документы будут предоставлены для признания Александра Французова политзаключённым.
 
 
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