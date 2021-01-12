Источник материала: UDF



Митинг в Жлобине 15 августа / svaboda.org

Массовые беспорядки, которых не было

рассказывает "Салідарнасці" мама Александра Французова. — Сотрудники милиции остановили колонну машин и просто задерживали тех, кто в них находился. Людей вытаскивали, бросали на землю и избивали”. “В приговоре указано, что задержания людей 11 августа в Жлобине производились с целью устранения массовых беспорядков. Но никаких беспорядков на улице не было, —"Салідарнасці" мама. — Сотрудники милиции остановили колонну машин и просто задерживали тех, кто в них находился. Людей вытаскивали, бросали на землю и избивали”.

“Он отъезжал до тех пор, пока не увидел, что за ним выехала машина ГАИ с включёнными маячками. Тогда сын остановился и вышел сам, не оказывая никакого сопротивления”, — продолжает мама Французова.

Сын идеолога

“В 2010 году я получила благодарственное письмо с подписью Лукашенко за выборы, прошедшие в том году, на которых была наблюдателем. А после выборов-2020 мой сын уже почти шесть месяцев находится в СИЗО, но при этом вообще не голосовал”, — рассказывает Татьяна.

“Никакого давления на меня никто не оказывает, наоборот, все, включая руководство, понимают и поддерживают. Сашина жена тоже работает в госорганизации, и там тоже все относятся к ситуации с абсолютным пониманием того, что в стране правовой дефолт. Вообще настроения людей сейчас совсем не такие, какими были, когда я выполняла обязанности идеолога”, — делится впечатлениями женщина.

Солидарность до Европейского суда доведёт

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сын идеолога из Жлобина не успел уехать от милиции и проведёт 4 года за решёткой До центра города они не доехали.

До центра города они не доехали. На одной из улиц попали в пробку, вдоль которой ходили милиционеры и доставали людей из машин. Александра задерживали драматично: замначальника Жлобинского РОВДповис на окне его авто, когда он пытался уехать. А потом, когда машина набрала скорость, упал.Теперь Александр осуждён районным судом на четыре года — фактически за попытку не дать себя избить. 28-летие мужчина встретил за решёткой. А его четырёхлетний сын думает, что папа уехал в командировку.Эти задержания попали на видео. А на другом ролике — момент задержания самого Александра. Слышен звук разбивающегося стекла, видно, как автомобиль начинает ехать назад, а силовик бежит около него, схватившись за что-то внутри. В конце видео он падает.Это видео милиционер, проходивший в суде потерпевшим, предоставит в суде. По ходатайству обвинения его приобщат к делу. А вот первый ролик, на котором видно, как силовики избивают пассажиров и водителей остановленных машин, суд приобщить к делу отказался.После задержания Александра отвезли на медосвидетельствование. Там побоев не зафиксировали. По словам Татьяны Французовой, её сына избили потом, в РОВД. “Ни врача, ни эксперта по постановлению следователя к нему не пускали больше недели. И только 17 августа была проведена судмедэкспертиза, которая зафиксировала телесные повреждения и также отнесла их к категории нетяжких”, — жалуется она.В уголовном деле по факту избиения Александру было отказано. Состава преступления в действиях сотрудников Жлобинского РОВД найдено не было.По словам матери, Александр о своих политических предпочтениях никогда публично не говорил: “Ко всем событиям в стране относился нейтрально. Мол, “мне не до политики, у меня работа и ребёнок”.Сама Татьяна 12 лет отработала идеологом на госпредприятии. В нескольких избирательных кампаниях была наблюдателем:После задержания сына Татьяна попросила снять с себя полномочия идеолога:Четыре месяца следователь не разрешал Татьяне свидания с сыном. Последние полгода женщина безуспешно сражается за его свободу.Жлобинский районный суд признал Александра Французова виновным в “насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел” и приговорил к четырём годам лишения свободы. Также суд обязал выплатить компенсацию — 1500 рублей — в пользу потерпевшего силовика.не планирует сдаваться. Вместе с адвокатами они подали три апелляционных жалобы в Гомельский областной суд. Женщина признаётся, что огромная солидарность вселяет оптимизм: “Звонит много людей со словами поддержки и предложениями помощи”.Сейчас Татьяна собирает материалы, чтобы в дальнейшем дойти не только до Верховного суда Беларуси, но и до европейского. По запросу правозащитников документы будут предоставлены для признания Александра Французова политзаключённым.