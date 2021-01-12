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Глава Viber: «Новая политика WhatsApp — насмешка над конфиденциальностью»
Источник материала: Onliner
Гендиректор Viber Джамел Агауа раскритиковал новую политику конфиденциальности пользователей конкурентного мессенджера WhatsApp. Отныне клиенты сервиса должны сообщить Facebook свой номер телефона — иначе они не смогут работать с WhatsApp. Принять новые условия необходимо в течение тридцати дней.
В Viber отметили, что данные пользователей WhatsApp, поскольку он сливается с Facebook, монетизируются больше, чем когда-либо: «Из клиента мессенджера пользователь превращается в товар, который Facebook продает рекламодателям. Это должно стать тревожным сигналом для всех, кому важна конфиденциальность общения».
Джамел Агауа отреагировал на новую политику WhatsApp весьма резко. И конечно, пригласил пользователей перейти на свой мессенджер:
— Недавнее обновление политики конфиденциальности WhatsApp — просто насмешка над словом «конфиденциальность». Оно не только показывает, что конфиденциальность пользователей не важна для WhatsApp, но и ставит новый рекорд по неуважительному отношению к данным пользователей. Сегодня я особенно горд политикой конфиденциальности Viber и призываю всех, кто считает себя чем-то большим, чем просто данными для продажи, перейти в Viber.
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Гендиректор Viber Джамел Агауа раскритиковал новую политику конфиденциальности пользователей конкурентного мессенджера WhatsApp. Отныне клиенты сервиса должны...
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