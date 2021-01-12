Продали машину без переоформления? Студенты придумали сервис поиска таких автомобилей

Источник материала: Onliner

Проблема 2021 года — это автомобили, проданные в далеком прошлом без переоформления в ГАИ. Вскоре за них придется платить дорожный налог собственнику, то есть тому, на ком эта машина до сих пор числится в базе Госавтоинспекции. Чтобы помочь сотням белорусов, оказавшихся в непростой ситуации, гродненские студенты придумали сервис.

Максиму и Денису — 21 год. Максим учится в ГрГУ и готовится стать программистом, а Денис в ГГАУ и планирует связать свою жизнь с животноводством. Друзей объединяет интерес к автомобилям, оба уже водят и осваивают авторемонт.

— Когда стало известно о новом транспортном налоге, в группах автомобилистов десятками стали появляться просьбы о помощи в поиске автомобилей, проданных несколько лет назад, но все еще не переоформленных в ГАИ. Мы с Денисом поняли, что нужно создавать базу автомобилей, объявленных в розыск собственниками, — рассказал «АвтоГродно» Максим.





Первым делом друзья создали группы в социальных сетях — «ВКонтакте» и Instagram, а также зарегистрировали домен и начали создавать сайт. Чтобы объявить автомобиль в поиск, нужно указать основные данные и отправить заявку через группы во «ВКонтакте» или Instagram. Чем больше людей смотрят объявления, тем выше вероятность, что кто-то увидит знакомый автомобиль и скажет собственнику, где он сейчас находится либо кто именно им управляет. Дальше собственнику нужно проявить настойчивость и убедить нового владельца пройти переоформление.

Чтобы найти нужный автомобиль, нужно воспользоваться поиском по группе во «ВКонтакте», отсортировав объявления по городу, либо полистать ленту. Пока автомобилей не очень много, этот способ еще работает.

— Сейчас мы наращиваем базу «потеряшек» через социальные сети. В ней уже около 149 автомобилей, причем по 15 машинам поиск закрыт: собственнику и новому владельцу удалось найти друг друга, — говорит Максим.

Такой результат стал возможен благодаря активному информированию в других автомобильных пабликах. Ребята даже вкладывают в продвижение свои деньги, хотя проект сугубо социальный. За три недели существования на страничках проекта побывало около 6000 человек.





База по регионам на день публикации выглядит следующим образом: 22 авто — 1-й регион, 17 — 2-й регион, 16 — 3-й регион, 33 — 4-й регион, 21 — 5-й регион, 18 — 6-й регион, 9 — 7-й регион, 13 красных номерных знаков.

— Основное время уходит на стандартизацию объявлений. Пользователи пишут марки авто на русском и латиницей, иногда с ошибками, а мы все приводим к одному текстовому и графическому виду, чтобы остальным было проще искать. Часто собственники не имеют фотографии автомобиля, и мы подбираем похожий снимок в интернете, — поясняет Максим. — Когда будет готов сайт, эта работа минимизируется. Также мы работаем над автоматизацией создания графических шаблонов.





— Неожиданно с нами стали связываться владельцы авторазборок со всей Беларуси. Говорят, у них полно сохранившихся номерных знаков и техпаспортов на автомобили, которые уже давно распилены на запчасти, но все еще на ком-то числятся. Представители авторазборок присылают нам фотографии документов и номеров, мы их тоже начинаем добавлять в базы и по первому требованию свяжем собственников с авторазборками, — объясняет собеседник.

Кстати, некоторые представители авторазборок готовы отправить ребятам все эти документы и номера. Говорят, не хотят потом заниматься организационными вопросами. Напомним, чтобы снять автомобиль с учета на утилизацию, достаточно предоставить в МРЭО ГАИ технический паспорт и номерные знаки автомобиля, пригонять машину на осмотр не нужно. Снять с учета ТС следует до 1 июля 2021 года.





— С появлением сайта будет упрощена подача заявок и поиск автомобилей. Объявления будут доступны через поисковые системы. Мы уже почти завершили над ним работу, в этой части нам помогает третий друг, пожелавший остаться анонимным, — говорит Максим.

— Этот проект мог бы быть нашей дипломной работой, однако у меня другая специализация, — добавляет парень. — Преподаватели могли бы оценить социальную направленность проекта, но с точки зрения учебы эта тема в университете не нашла бы поддержки. Нам будет просто приятно, если этот ресурс принесет людям пользу. Тем более скоро все будет автоматизировано и не потребует от нас много времени.





Как еще искать автомобиль, проданный без регистрации?

В регионах создаются группы в мессенджерах для пользователей, продавших автомобили без снятия автомобиля с учета. Советуют:

1. Поискать машину на сайтах с частными объявлениями о продаже авто (и в группах в соцсетях по продаже машин).

2. С помощью сайта «Белорусского бюро по транспортному страхованию» посмотреть , оформлена ли сейчас страховка на разыскиваемый автомобиль. Так можно понять, эксплуатируется ли он. Если есть знакомые в страховых компаниях, можно попросить их посмотреть, на чье имя и в каком городе была выписана последняя страховка. Страховые эту информацию хранят, но с конца 2020-го доступ к ней был осложнен для обычных сотрудников.

3. Найти сообщества автомобилистов в соцсетях в тех городах, где может находиться нужный автомобиль (может быть, предположительно в этот город автомобиль был продан, либо в этом городе была выписана страховка). Разместить в группах этих городов фотографии своей машины и попросить откликнуться местных автомобилистов.

4. В милиции и в ГАИ поиском таких автомобилей заниматься не спешат. Некоторые водители уже сообщали об отказах от МВД, хотя известно и о позитивных историях.

5. Важно понимать: даже если удастся найти нового владельца, совершенно не факт, что он захочет заниматься переоформлением. Придется договариваться.