Jeep Gladiator начали продавать в Европе

Источник материала: Onliner

Европейские дилеры Jeep начали на этой неделе принимать заказы на модель Gladiator. Долгожданный пикап предлагается в ЕС с турбодизельным мотором 3,0 Multijet (260 л. с. и 600 Н·м).





Итальянский V6 сопряжен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Любопытно, что рынки Среднего Востока получат в том числе бензиновую версию 3,6 Pentastar V6, от которой отказались европейцы. Покупателям предложат два варианта отделки «Гладиатора» — Sport и Overland. На самом старте продаж будет еще лимитированное исполнение Launch Edition.





Покупатели смогут выбрать из девяти цветов кузова, матерчатый верх либо жесткую крышу (на выбор — цвета кузова либо черную). Дилеры обещают более чем две сотни аксессуаров от Mopar, среди которых всевозможные багажники, подножки, рейлинги и прочее. Машина оснащается постоянным полным приводом Selec-Trac 4×4 с понижающим рядом.



