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Jeep Gladiator начали продавать в Европе

12.01.2021 14:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Европейские дилеры Jeep начали на этой неделе принимать заказы на модель Gladiator. Долгожданный пикап предлагается в ЕС с турбодизельным мотором 3,0 Multijet (260 л. с. и 600 Н·м).

Jeep Gladiator начали продавать в Европе

Итальянский V6 сопряжен с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Любопытно, что рынки Среднего Востока получат в том числе бензиновую версию 3,6 Pentastar V6, от которой отказались европейцы. Покупателям предложат два варианта отделки «Гладиатора» — Sport и Overland. На самом старте продаж будет еще лимитированное исполнение Launch Edition.

Jeep Gladiator начали продавать в Европе

Покупатели смогут выбрать из девяти цветов кузова, матерчатый верх либо жесткую крышу (на выбор — цвета кузова либо черную). Дилеры обещают более чем две сотни аксессуаров от Mopar, среди которых всевозможные багажники, подножки, рейлинги и прочее. Машина оснащается постоянным полным приводом Selec-Trac 4×4 с понижающим рядом.

Jeep Gladiator начали продавать в Европе
Jeep Grand Cherokee I (ZJ), 1993 г.в., 240 000 км
черный, внедорожник, бензин 4 л, автоматическая, полный привод
7478 р.
2900$ / 2382€
Jeep Grand Cherokee IV (WK2) Рестайлинг, 2013 г.в., 114 881 км
черный, внедорожник, бензин 3.6 л, автоматическая, полный привод
51 574 р.
20 000$ / 16 426€
Jeep Renegade I (BU) 2.0 MJET S&S 140 AUTO LIMITED, 2017 г.в., 64 633 км
внедорожник, дизель 2 л, автоматическая, передний привод
75 353 р.
29 221$ / 24 000€
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Европейские дилеры Jeep начали на этой неделе принимать заказы на модель Gladiator. Долгожданный пикап предлагается в ЕС с турбодизельным мотором 3,0 Multijet (260 л. с. и 600...
 
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