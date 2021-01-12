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Александр Лукашенко об ответных санкциях: «Не надо бояться, надо уже им показывать зубы»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер Юрий Назаров и глава ведомства Петр Пархомчик, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Разговор во Дворце Независимости коснулся промышленных результатов прошлого года и развития основных направлений в текущем. Глава государства сразу отметил, что обсудить итоги 2020-го необходимо более основательно, в широком формате. А вот в центре внимания – конкретные планы производства и экспорта белорусской продукции в долгосрочной перспективе. Здесь Александр Лукашенко обозначил несколько принципиально важных вопросов: допуск наших предприятий к госзакупкам в России, поставки отечественной продукции в лизинг, а также судьба крупных инвестпроектов.
Поддерживать на должном уровне и повышать качество продукции – еще одна важная задача для всех белорусских производителей, подчеркнул Александр Лукашенко. Затронул Президент и тему недавних санкций Запада в отношении некоторых отечественных предприятий. Глава государства поручил выработать ответ на несправедливые ограничения на уровне правительства. Реакция, подчеркнул Александр Лукашенко, должна быть «симметричной».
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Президент поручил проработать возможность оказания поддержки предприятиям, которые попали под необоснованные ограничения, подумать над вопросами импортозамещения и локализации производств.
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Новости Беларуси. Промышленные итоги и планы, ответ на западные санкции и судьба крупнейших инвестпроектов. О работе Минпрома Президенту доложили вице-премьер...
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